Учитель інформатики запорізької школи-інтернату Джерело Олександр Жук став лауреатом міжнародної премії Global Teacher Award-2021.

Церемонія нагородження відбудеться 10 жовтня, за якою можна буде стежити у Facebook та Youtube.

– Це велика честь – отримати міжнародну нагороду. Я завжди радий бачити прапор нашої держави на такому рівні. Пишаюся тим, що працюю вчителем в Україні, – зазначає Олександр Жук.

Участь у конкурсі Global Teacher Award від Aks Education Awards взяли десятки тисяч викладачів із 110 країн.

Aks Education Awards – це індійська організація, яка займається освітніми менеджментом і дослідженнями.

Нагороду Global Teacher Award присуджують за видатні здобутки у вчителюванні.

Щоб стати лауреатом, потрібно продемонструвати свій внесок у розвиток учнівства та вплив на спільноту.

Це не перше визнання запорізького вчителя. У 2018 році він став найкращим вчителем за версією Global Teacher Prize Ukraine, а в 2020 році – фіналістом міжнародної премії Global Teacher Prize.

У 2019 році Олександр Жук потрапив до рейтингу Топ-10 новаторів, які змінюють Україну та світ.

Гаслом цьогорічної національної премії Global Teacher Prize Ukraine стане 30 років незалежності України і 30 років здобутків, за якими стоять вчителі.

Організатори не лише збирали заявки для участі, а й поїхали в тур Україною в пошуках вчителів. За два тижні здолали понад чотири тисячі кілометрів.

Особливістю конкурсу 2021 року стане спеціальна номінація Вчитель прифронтових територій.

Джерело: Олександр Жук

Фото: Олександр Жук