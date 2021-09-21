Накопичувальна пенсійна система не зможе забезпечити гідні пенсії. Такий прогноз у коментарі Фактам ICTV надав кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

– Ті норми відрахувань, які зараз обговорюються – 2-4% від зарплати, не допоможуть накопичити достатні суми навіть за 35 років роботи. За умови відрахування 4% за 35 років можна назбирати лише 16,8 місячної зарплати, – запевняє Олександр Хмелевський.

За словами економіста, сума накопичень постійно зменшуватиметься за рахунок сплати комісій та інфляції.

Те, що законопроект про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення №2683 потребує суттєвого доопрацювання, підтверджують і терміни його розгляду в парламенті.

– Законопроект подали до Верховної Ради ще у грудні 2019 року, однак у квітні 2021-го його лише передали на повторне перше читання. Який вигляд матиме доопрацьований законопроект, наразі невідомо, – каже експерт.

Поки що законопроектом не визначені розміри страхових внесків та сторони, які їх будуть вносити. Досі не вказано, будуть це працівники, роботодавці чи держава, оскільки це планується визначити окремим законом. Дискусії щодо цього питання тривають.

Які структури обслуговуватимуть накопичувальну пенсійну систему

Законопроект передбачає створення низки державних структур та розширення функцій чинних для забезпечення функціонування накопичувальної пенсійної системи.

Зокрема, буде створено:

Пенсійне казначейство, яке вестиме пенсійні рахунки громадян та контролюватиме перерахування на них коштів.

Центральний адміністратор, який здійснюватиме загальне адміністрування пенсійної системи.

Комісії для забезпечення конкурсного відбору на керівні посади в Пенсійному фонді, Центральному адміністраторі, керуючих компаніях, депозитаріях тощо.

Скільки коштуватиме утримання додаткових структур

– За експертними оцінками, на утримання додаткових державних структур доведеться витрачати близько 2 млрд грн бюджетних коштів на рік, – зазначає Олександр Хмелевський.

Як працюватиме накопичувальна пенсійна система

Щоб долучитись до накопичувальної пенсійної системи, громадянинові буде потрібно:

Відкрити рахунок у Пенсійному фонді. Визначати свій інвестиційний портфель. Обрати компанію, яка вкладатиме його заощадження.

Якщо громадянин не обере компанію та інвестиційний портфель, то їх визначить Пенсійний фонд автоматично.

Інвестиційні ж компанії вкладатимуть кошти та приноситимуть громадянам доходи.

Коли можна отримати виплати

Отримувати виплати громадяни зможуть після досягнення пенсійного віку.

Порядок виплат визначатиметься компанією з управління активами та Пенсійним фондом.

– Проте варто пам’ятати, що послуги компаній з управління активами та інших учасників накопичувальної пенсійної системи будуть платними. Громадянам доведеться сплачувати комісії залежно від розміру своїх активів, – пояснює Олександр Хмелевський.

Чи забезпечить гідні пенсії накопичувальна система

Як йшлося вище, економіст зауважив, що згідно тих норм відрахувань, які зараз обговорюються, скажімо, відраховуючи щомісячно 4%, за 35 років роботи можна буде назбирати лише 16,8 місячної зарплати. Більше того, Хмелевський попереджає, що й ті кошти, які накопичать українці, знеціняться через інфляцію.

– Зараз, за офіційними оцінками, рівень інфляції становить 10%. Проте ціни на продовольчі товари зросли за рік на 20-70%, постійно зростають комунальні тарифи. Тож є ризик, що ці накопичення знеціняться й не зможуть забезпечити гідну пенсію, – прогнозує кандидат економічних наук.

Як мінімізувати втрати

Для того, щоб перекрити втрати від інфляції та сплати комісій, на переконання Олександра Хмелевського, керуючі компанії мають забезпечувати дохідність принаймні на рівні 30% річних.

– Однак зараз отримати такий дохід нереально. Варто пам’ятати, що інвестиційний бізнес – дуже ризикований. Під час фінансової кризи 2008 року американські пенсійні фонди втратили понад $2 трлн коштів своїх вкладників. Навряд чи українські керуючі компанії будуть більш успішними, ніж американські, – вважає експерт.

Він додає, що не слід виключати й банкрутство приватних керуючих компаній та пенсійних фондів, адже у такому випадку пенсійні накопичення також можна втратити.

– Не треба виключати й зміни державної політики, адже кошти на пенсійних рахунках завжди спокушають владу витратити їх на інші потреби. Так, в Угорщині та Росії, коли на пенсійних рахунках накопичилися чималі кошти, влада спрямувала їх на покриття дефіциту загального пенсійного фонду, а люди втратили свої накопичення. Не варто виключати такого сценарію й в Україні, – переконаний економіст.

Економічні наслідки пенсійної накопичувальної системи

За словами експерта, накопичувальна пенсійна система жодним чином не покращить добробут людей. Навпаки, вони втратять кошти через додаткові відрахування із заробітної плати.

– Від накопичувальної пенсійної системи виграють чиновники та компанії, які обслуговуватимуть пенсійну систему. В Україні вже понад 20 років діють приватні пенсійні фонди та інвестиційні компанії. Усі охочі можуть вкладати свої кошти. Проте таких небагато, що свідчить про недостатньо ефективну діяльність таких компаній, – наголошує Олександр Хмелевський.

Не збільшить накопичувальна система й інвестиції в національну економіку. Адже саме люди, купуючи товари та послуги, фактично вкладають свої кошти в розвиток економіки країни.

– Забравши частину зарплати працівників та частину коштів підприємців, які вони б могли витратити на розвиток власного бізнесу, влада, навпаки, зменшить капіталовкладення в реальний сектор економіки. Тоді як фінансові спекуляції, на які спрямують пенсійні заощадження керуючі компанії, не збільшують багатство країни, а просто перерозподіляють кошти від одних людей до інших, – підсумовує доктор економічних наук.

Нині в Україні діє перший (солідарний) рівень пенсійної системи, коли громадяни, що працюють, забезпечують пенсіонерів.

Другий (накопичувальний) рівень передбачає, що кожен самостійно відкладатиме гроші на так звану другу пенсію.

20 вересня Мінсоцполітики анонсувало запровадження загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення із 2023 року.

Діятиме воно в межах Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Нині відомство спільно з Мінцифри запровадило основні складові системи та запроваджує їх у промислову експлуатацію.

Йдеться, зокрема, про Єдиний соціальний реєстр, у якому міститиметься історія про формування пенсії людини.

На важливості запровадження накопичувальної пенсійної системи в серпні наголошував і міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, існування лише солідарної пенсійної системи унеможливлює світова тенденція старіння населення.

Стратегію запровадження накопичувальної пенсійної системи уряд розробив спільно з Мінсоцполітики.

Законопроект Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення №2683 ще 29 квітня передали на повторне перше читання Верховної Ради України.

7 липня Кабмін під час чергового засідання затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, що стане органом ліцензування у системі накопичувального пенсійного забезпечення.

Накопичувальна пенсійна система не поширюватиметься на сьогоднішніх пенсіонерів та українців, які вийдуть на пенсію у найближчі 10 років.

Такий механізм нарахування пенсій розрахований на найбільш економічно активну категорію українців.

За підрахунками, які в березні озвучила міністр соціальної політики Марина Лазебна, громадяни зможуть розраховувати на пенсію в розмірі 7 тис. грн, яка формуватиметься із двох джерел – солідарного та накопичувального рівнів.