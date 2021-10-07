Із наближенням до зими та опалювального сезону все більш актуальним стає питання тарифів та економії енергоресурсів, зокрема природного газу.

У НАК Нафтогаз України запропонували сталу річну ціну на газ для населення в розмірі 7,96 грн за 1 куб. м. Блакитне паливо від інших постачальників може обійтися українцям як дещо дешевше, так і дорожче.

Факти ICTV вирішили розпитати експертів, як можна зекономити на споживанні газу та чи допоможуть у цьому енергозберігаючі технології.

У коментарі Фактам ICTV фінансовий аналітик Олексій Лупоносов виділив два ключові методи: встановлення спеціального лічильника для врахування калорійності газу та енергозбереження.

Водночас член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин виділив такі способи, як утеплення будинку, енергозбереження, встановлення лічильника та встановлення більш сучасного газового котла (якщо є така фінансова можливість).

Утеплення та енергозбереження

У коментарі Фактам ICTV Олег Пендзин порадив обов’язково утеплювати помешкання (утеплювати стіни, замінювати вікна тощо).

Важливо також дотримуватися такої енергозберігаючої технології, як газове опалення не всього помешкання. Йдеться про індивідуальне опалення, коли споживач має можливість скоротити витрати газу, опалюючи лише окремі кімнати в приміщенні (та вимикаючи опалення в інших).

– У Європі люди живуть у приміщеннях, що локально обігріваються. Якщо великий будинок, то другий поверх, наприклад, взагалі не опалюється, – розповів Пендзин.

Фінансовий аналітик Олексій Лупоносов також радить скористатися методом енергозбереження та скоротити обсяг споживання газу, опалюючи не все помешкання.

– В українській традиції ми весь будинок опалюємо. В європейських традиціях, де опалювати завжди було недешево, опалювалися лише дві-три кімнати в будинку, – пояснив експерт.

Натомість Лупоносов вважає недостатньо ефективним утеплення помешкання. Експерт зазначив, що якщо оселя нова – вона вже утеплена (зараз використовуються певні енергозберігаючі технології). Водночас у старих будинках утеплення, наприклад, шаром пінопласту не є досить ефективною технологією (особливо якщо утеплюють лише окрему квартиру, а не весь будинок).

За словами Лупоносова, набагато ефективнішим для економії газу є встановлення спеціального газового лічильника.

Газові лічильники

Олексій Лупоносов радить побутовим споживачам встановлювати лічильник, який би враховував калорійність газу.

– Україна – це єдина країна в Європі, де не враховується калорійність газу. На жаль, ми сьогодні можемо споживати газ, який не відповідає державному стандарту, і сплачувати за нього як за висококалорійний газ. У побуті люди описують це словами: горить жовтим полум’ям. Не синім, як ми звикли, а жовтим. Якщо калорійність не витримана, то ви будете в два-три рази більше спалювати цього газу, а ціна виставляється як за нормальне паливо, – наголосив експерт.

Обов’язково встановлювати газові лічильники в помешканні радить і Олег Пендзин, оскільки це дозволить українцям сплачувати саме за той обсяг газу, який вони використали.

– Лічильники потрібно ставити обов’язково. Якщо у вас немає лічильника, вам нараховуватимуть (кількість спожитого газу, – Ред.) по середньому по будинку. Якщо ж є лічильник – то лише те, що ви безпосередньо використали, – розповів експерт.

Газові котли

Олег Пендзин також нагадав про можливість заміни газового котла (в разі індивідуального опалення). Водночас експерт наголосив, що це досить недешево, і не всі українці мають таку фінансову можливість.

– Є нові котли, які з електронікою, які вмикаються і вимикаються автоматично, коли досягається певна температура, є клімат-контроль. Але це все дороге задоволення, – заявив експерт.

У випадку централізованого опалення в будинку Пендзин радить утеплювати приміщення та ставити газові лічильники.

– Якщо ви на централізованому опаленні, то єдине, що ви можете реально зробити, це утеплити приміщення і поставити лічильник, – заявив він.

Водночас Олексій Лупоносов зауважив, що ефект від встановлення такого нового газового котла для індивідуального опалення можна отримати через роки. За його словами, більш економічно вигідно, за можливості, переходити на інші, альтернативні джерела опалення.

– Головне, щоб у вас був лічильник, який враховує калорійність газу. А котли – вони сьогодні всі більш-менш однакові. Там немає технологій, які якось відрізняються. А якщо і є, то ступінь економії, якщо ви поставили новий котел, десь через 5-6 років це окупиться. Сьогодні більш економічно вигідно, якщо є можливість, – перехід на інші джерела – тирсу, дрова, – заявив Лупоносов.

Перерахунок платежів

Що стосується централізованого опалення в багатоквартирних будинках, Олексій Лупоносов радить добиватися справедливого розрахунку платежів через господарські суди.

За його словами, це можуть робити як мешканці окремої квартири, так і ОСББ (Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку).

– Для людей, котрі живуть у багатоквартирних будинках, треба звертатися до суду, оскільки в нас 80% будинків обладнані системою загального опалення, яка не може регулювати рівень тепла в кожній оселі окремо. І часто відбувається так: якщо постачання тепла йде з верхніх поверхів, то там людям дуже жарко, а донизу носій уже холодний, людям холодно. І навпаки. Так ось потрібно, щоб на кожний стояк перераховували платежі відповідно до того, де знаходиться ваша оселя, оскільки ви це тепло не споживаєте. Чи використовувати вирівнювальні коефіцієнти, – пояснив експерт.

Як запевнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, готовність до опалювального сезону 2021-2022 в Україні всієї інфраструктури наразі становить 99%. Йдеться про ремонт теплових мереж і котелень, підготовку шкіл, лікарень, дитячих садочків, а також безпосередню підготовку житлових будинків.

В українських газосховищах наразі є майже 19 млрд куб. м газу. Шмигаль запевнив, що цього буде достатньо, аби пройти зиму.

Водночас уряд доручив керівництву НАК Нафтогаз України та Укргазвидобуванню збільшити видобуток власного блакитного палива в країні.