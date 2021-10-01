Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

СБУ викрила мільйонні розкрадання на ремонті доріг на Черкащині та Миколаївщині

СБУ викрила мільйонні розкрадання на ремонті доріг на Черкащині та Миколаївщині

Служба безпеки України викрила розкрадання під час ремонту доріг місцевого значення у Херсонській та Черкаській областях. Сума збитків становить понад 3 млн грн.

За даними слідства, злочинну схему налагодили керівники компаній-підрядників. Органи місцевого самоврядування укладали з ними договори на виконання ремонтних доріг.

Ремонт виконувався не в повному обсязі, а також з порушенням державних будівельних норм. Очільники підприємств вносили недостовірні дані у відповідну документацію та привласнювали собі державні кошти, виділені на будівництво.

Правоохоронці відкрили провадження проти керівників підрядних компаній за двома статтями ККУ за фактом заволодіння коштами та підроблення документів (ч. 5 ст. 191 і ст. 366).

Фігурантам справи уже повідомлено про підозру. Наразі слідство з’ясовує причетність інших осіб до злочинної схеми.

СБУ викрила мільйонні розкрадання на ремонті доріг на Черкащині та Миколаївщині
СБУ викрила мільйонні розкрадання на ремонті доріг на Черкащині та Миколаївщині
СБУ викрила мільйонні розкрадання на ремонті доріг на Черкащині та Миколаївщині
СБУ викрила мільйонні розкрадання на ремонті доріг на Черкащині та Миколаївщині
СБУ викрила мільйонні розкрадання на ремонті доріг на Черкащині та Миколаївщині / 2 фотографии

Читайте:

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка