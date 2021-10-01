Служба безпеки України викрила розкрадання під час ремонту доріг місцевого значення у Херсонській та Черкаській областях. Сума збитків становить понад 3 млн грн.

За даними слідства, злочинну схему налагодили керівники компаній-підрядників. Органи місцевого самоврядування укладали з ними договори на виконання ремонтних доріг.

Ремонт виконувався не в повному обсязі, а також з порушенням державних будівельних норм. Очільники підприємств вносили недостовірні дані у відповідну документацію та привласнювали собі державні кошти, виділені на будівництво.

Правоохоронці відкрили провадження проти керівників підрядних компаній за двома статтями ККУ за фактом заволодіння коштами та підроблення документів (ч. 5 ст. 191 і ст. 366).

Фігурантам справи уже повідомлено про підозру. Наразі слідство з’ясовує причетність інших осіб до злочинної схеми.

СБУ викрила мільйонні розкрадання на ремонті доріг на Черкащині та Миколаївщині / 2 фотографии

Читайте: