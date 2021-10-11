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Вікторія Гірко |

В Україні затвердили нові правила пасажирських перевезень на час карантину

маршрутка Київ транспорт карантин

В Україні затвердили нові правила пасажирських перевезень на час дії карантину. Вони почнуть діяти з 21 жовтня.

Відповідно до нововведень, міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із жовтим, помаранчевим чи червоним рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із визначених Кабміном документів, серед яких:

  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів жовтого рівня епідемічної небезпеки;
  • міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, негативний результат тестування методом ПЛР або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка або порталу Дія;
  • негативний результату тестування на Covid-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, який чинний 72 години.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів.

Але йдеться тільки про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

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Відповідні правила не застосовуватимуться до міських та внутрішньообласних перевезень. Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів одного з цих документів несе перевізник.

Джерело: МОЗ

Фото: УНІАН

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