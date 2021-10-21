Червона зона карантину у Києві: як працюватиме транспорт, школи та кафе

Червону зону у Києві можуть запровадити уже найближчим часом. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він наголосив, що 22 жовтня Комісія з ТЕБ та НС ухвалить рішення про додаткові протиепідемічні заходи та функціонування міста в умовах обмежень червоної зони.

Відповідно до даних МОЗ, у червоній зоні забороняється робота більшості закладів, де не вакциновані всі співробітники та відвідувачі. Детальніше про обмеження, які чекають киян, дивіться у матеріалі.

Червона зона карантину у Києві: які обмеження діятимуть

Заклади освіти

Червона зона карантину передбачає заборону роботи навчальних закладів. Зможуть працювати лише ті школи та університети, де вакцинувався увесь педагогічний склад та персонал.

Виключення становлять лише дитячі садки та початкові класи.

Транспорт

З 21 жовтня скористатися міжрегіональним транспортом можуть лише особи, які мають документ, який підтверджує проходження повного курсу вакцинації, або негативний результат Covid-тесту (діє лише 72 год).

Це стосується автобусів, залізничного та авіаційного транспорту.

Під час локдауну для проїзду у громадському транспорті Києва можна проїхати за наявності спеціальної перепустки, як це було раніше. Її отримають працівники тих напрямів, які забезпечують життєдіяльність міста.

Як працюватимуть магазини, ресторани, кінотеатри та ТРЦ

Обмеження червоної зони карантину передбачають заборону роботи:

кафе та ресторанів (окрім замовлень навинос та доставки);

ТРЦ, кіно, театрів та інших розважальних закладів;

непродовольчих ринків і магазинів;

басейнів фітнес-центрів;

закладів культури (окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки).

Також у червоній зоні заборонено проводити масові заходи (окрім офіційних спортивних заходів і командних матчів без глядачів).

Однак ці обмеження не діють, якщо всі співробітники та відвідувачі вказаних вище установ мають документ, який підтверджує повну вакцинацію. Простіше кажучи, заклади можуть працювати лише для вакцинованих громадян.

Без обмежень працюватимуть:

продовольчі магазини;

банки;

аптеки;

ветеринарні магазини;

АЗС.

Перевірки карантину

З 21 жовтня за дотримання карантинних заходів стежитимуть спеціальні бригади. Вони перевірятимуть дотримання маскового режиму, а також наявність паспортів вакцинації чи тестів на коронавірус у місцях, де перебування без них не дозволене.

З порушниками будуть проводити роз’яснювальну роботу, також на них складатимуть адмінпротоколи.