З 21 жовтня 2021 року в Україні посилюють карантин. Відсьогодні всі міжобласні перевезення будуть здійснюватися лише за наявності сертифіката про вакцинацію або негативного результату тесту на коронавірус.

Правило діє для автобусів, залізничного транспорту та літаків у регіонах, які входять до жовтої, помаранчевої та червоної зон карантину, тобто у всій Україні.

З 21 жовтня за дотриманням правил карантину в Україні стежитимуть спеціальні бригади. Вони перевірятимуть наявність Covid-сертифікатів, а також дотримання маскового режиму.

Як будуть проводитися масові карантинні перевірки та що загрожує порушникам, читайте у матеріалі.

Карантин в Україні восени 2021: як проходитимуть перевірки

За словами Мар’яни Реви, прес-секретаря начальника Національної поліції, проводити перевірку дотримання карантину будуть рейдові групи, у які входитимуть поліцейські, співробітники Держпродспоживслужби, Укртрансбезпеки, муніципальної охорони та органів місцевого самоврядування.

Як повідомляв раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, за дотриманням карантинних обмежень стежитимуть 900 мобільних бригад.

Сертифікати про вакцинацію чи негативні тести на коронавірус перевірятимуть під час перевезень у всіх областях.

Також документи, що підтверджують вакцинацію, можуть вимагати у розважальних закладах, кафе, ресторанах, ринках, ТРЦ тощо. Але лише в областях, де встановлено червону зону епіднебезпеки. Адже тільки там діють ці правила.

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Перевіряти сертифікати про вакцинацію будуть вибірково. Поліцейські скануватимуть QR-код документа за допомогою спеціального програмного забезпечення, інтегрованого у їхні планшети.

Для проїзду у міжрегіональному транспорті згодиться і жовтий сертифікат (про отримання першої дози), і зелений (про отримання повного курсу).

Covid-сертифікат про одужання поки неможливо використати у транспорті. Наразі він перебуває на етапі тестування у застосунку Дія. Після цього стане доступним і діятиме протягом 180 днів.

Пред’явлення паперової довідки про одужання чи довідки про протипоказання до вакцинації також не передбачене. Тому громадяни без документів, що підтверджують вакцинацію, зможуть користуватися міжобласним транспортом лише за наявності негативного результату тесту. Він діятиме 72 години.

Хто отримає штраф у разі порушень

Відповідальність за перевезення пасажира без документа, що підтверджує вакцинацію, нестиме перевізник. Людину не будуть висаджувати з транспорту, а на перевізника складуть протокол про адміністративне порушення.

Як і раніше, діятимуть штрафи за недотримання маскового режиму (від 170 до 255 грн).

Особам, які свідомо використовують підроблені Covid-сертифікати, загрожує штраф до 850 грн або обмеження волі до двох років.

Тим, хто займається підробкою та розповсюдженням фальшивих документів, загрожує до 17 тис. штрафу, або арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі до двох років. У разі повторного порушення – обмеження або позбавлення волі до п’яти років.