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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Хмельницькій області посилюють карантин – які обмеження запровадять

карантин

У суботу, 23 жовтня, У Хмельницькій області посилюють карантинні обмеження через підвищення захворюваності на коронавірус.

Серед них – наявність Covid-сертифікату чи негативного ПЛР-тесту, який дійсний лише 72 години, для користування певними послугами.

Які обмеження діятимуть

  • ринки, заклади торгівлі, перукарні, салони краси, готелі, хостели можуть працювати лише за наявності у суб’єктів господарювання та їхніх працівників Covid-сертифікату, негативного ПЛР-тесту на Covid-19 чи документу, який підтверджує імунізацію однією дозою вакцини (жовтого сертифікату);
  • бари, ресторани та кафе можуть приймати відвідувачів лише за наявності у них, суб’єктів господарювання та працівників закладу Covid-сертифікату, негативного ПЛР-тесту на Covid-19 чи документу, який підтверджує імунізацію однією дозою вакцини (жовтого сертифікату). Наповненість закладу не має перевищувати 50% з розрахунку не більше чотирьох людей за столиком;
  • проводити масові (розважальні, спортивні, соціальні, рекламні та інші) заходи можна за наявності в організаторів та відвідувачів негативного ПЛР-тесту на Covid-19 чи документу, який підтверджує імунізацію однією дозою вакцини (жовтого сертифікату);
  • заклади культури, кінотеатри, спортивні зали, фітнес-центри, басейни можуть працювати лише за наявності у працівників та відвідувачів негативного ПЛР-тесту на Covid-19 чи документу, який підтверджує імунізацію однією дозою вакцини (жовтого сертифікату).

У Хмельницькій ОДА наголосили, що захворюваність на Covid-19 викликає серйозне занепокоєння, оскільки в області та загалом на території України збільшується кількість хворих.

Це призводить до зростання об’ємів споживання кисню та виникнення напруженої ситуації з його постачанням до лікувальних закладів.

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Джерело: Хмельницька ОДА

Фото: Depositphotos

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