Нові правила перевезень пасажирів між регіонами, які почнуть діяти із 21 жовтня, не стосуватимуться неповнолітніх пасажирів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Він пояснив це тим, що для них наразі не передбачена можливість оформлення Covid-сертифіката та отримання щеплення проти коронавірусу.

– Діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між регіонами без пред’явлення негативних тестів на Covid-19 та сертифікатів чи міжнародних свідоцтв про щеплення. Для дітей віком від 12 років залишається обов’язкове правило використовувати захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема у транспорті, – розповів міністр.

Тому нові правила перевезень поширюються лише на громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Йдеться про водіїв, членів екіпажу авіа- та залізничного транспорту.

11 жовтня стало відомо, що в Україні затвердили нові правила пасажирських перевезень на час карантину. Вони почнуть діяти з 21 жовтня.

Нові правила встановили для міжрегіональних перевезень в областях, де діє жовтий, помаранчевий або червоний рівень епіднебезпеки.

Вони передбачають, що у водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів повинні бути сертифікати про вакцинацію або негативні ПЛР-тести на Covid-19. Ці ж правила стосуються залізничного сполучення.