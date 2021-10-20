Посилення карантину в потягах: пасажири почали масово повертати квитки

В Укрзалізниці фіксують зростання кількості випадків повернення квитків. Це пов’язують із тим, що вже із четверга, 21 жовтня, в Україні почнуть діяти нові правила пасажирських перевезень на час карантину.

Так, їздити у поїздах міжобласного сполучення зможуть лише вакциновані пасажири, а також ті, хто має негативний ПЛР-тест чи швидкий тест на антиген.

Громадяни повинні мати сертифікат про вакцинацію: для жовтої зони буде достатньо щеплення однією дозою, а в червоній – потрібен повний курс. Сертифікат можна буде надати як у паперовій формі, так і в застосунку Дія.

Якщо ж сертифіката немає, потрібне буде підтвердження проходження тесту на коронавірус. Негативний результат Covid-тестування має бути чинний 72 години.

Такі вимоги діятимуть лише для повнолітніх осіб.

Документи перед посадкою перевірятиме провідник. А для потягів Інтерсіті залучатимуть працівників вокзалів та стюардів.

Якщо ж дійде до конфліктних ситуацій – працівники зможуть викликати поліцію, щоб перевірка документів не затримувала рух потягів.

В електричках такі правила поки не запроваджують. Скільки триватимуть нові обмеження – наразі невідомо, оскільки все залежить від кількості хворих на коронавірус у регіонах.

Варто зазначити, що тих пасажирів, які ще не встигли вакцинуватися, хочуть тестувати на коронавірус просто на залізничних вокзалах.

– Ми просто тут на вокзалах, на найбільших вокзалах країни розгортаємо центри експрес-тестування. Якщо раптом людина ще не зробила щеплення, вона може тут отримати довідку про експрес-тестування. Також зараз ведемо перемовини з Міністерством охорони здоров’я для того, щоб прямо тут на вокзалах вже були центри вакцинації, – розповів керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Нові правила перевезень з 21 жовтня не застосовуватимуться до міських та внутрішньообласних поїздок. Відповідальність за наявність у членів екіпажу та пасажирів одного із потрібних для перевезення документів несе перевізник.

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