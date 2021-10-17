На іспанському острові Ла-Пальма вже майже місяць відбувається виверження вулкана Кумбре-В’єха. Місцеві ЗМІ повідомляють, що потоки лави спустошили понад 740 гектарів.

За даними Національного географічного інституту Іспанії, лише за 17 жовтня на острові сталося понад 40 сейсмічних рухів. Найсильніший з них досягнув магнітуди 4,3.

Президент Канарських островів Анхель Віктор Торрес заявив, що немає ніяких ознак того, що найближчим часом вулкан може вщухнути. За його словами, це одне з найсильніших бажань влади та місцевих жителів зараз.

За даними ЗМІ, близько 7 тис. людей евакуювали з будинків, розташованих на острові. Всього Ла-Пальма налічує близько 83 тис. жителів.

Авіакомпанія Binter скасовувала всі рейси на острів до 13.00 за місцевим часом (до 15.00 за Києвом) через надмірну кількість попелу від вулкана.

19 вересня сталося виверження вулкана на іспанському острові Ла-Пальма. Останній раз це відбувалося в 1971 році, а перед цим – у 1949 році. Це третє виверження на історію острова.

Джерело: Olxpraca