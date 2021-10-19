Як економити на опаленні – поради від експертів

Опалювальний сезон в Україні стартує уже цього місяця. Українці готуються до перших платіжок. Централізоване опалення дорожчає ледь не щороку. Як економити на опаленні та зігрітися взимку, дивіться у сюжеті.

Як можна економити на опаленні Фактам ICTV на прикладі показав Денис – керівник ОСББ столичної висотки.

Чоловік показав через тепловізор, де будинок може втрачати тепло під час зими: вікна, фасад, вхідні двері. Однак це питання для мешканців будинку вже у минулому. Фасад повністю утеплений, у під’їзді встановлені теплоощадні вікна, а на даху – тепловий насос. Він забирає тепло з повітря і нагріває воду у всій висотці.

– Ми поставили погодозалежну автоматику, яка дозволяє в теплий період значно економити на платіжках ціну на опалення… Поставили теплові насоси на систему опалення та на систему гарячого водопостачання, які дозволяють нашому будинку бути повністю автономним, – розповідає керівник ОСББ.

Завдяки тепловим насосам мешканці будинку незалежні від централізованої системи за температури до -20. Завдяки такій модернізації вони платять за опалення майже втричі менше, ніж всі інші жителі міста. Про це заявила консьєрж Олена, яка мешкає у сусідньому будинку.

– Щодо платіжок зимового періоду у моєму будинку було набагато дорожче… У моєму будинку 35 грн за кв м, то тут у два з половиною рази дешевше. Це дуже приємно і жителі дуже задоволені.

Так само можливо економити на опаленні у приватних будинках. Можна також використовувати теплові насоси, які видобувають тепло не з повітря, а з-під землі. Вони недешеві – ціна перевищує за сотню тис. грн, проте з цінами на опалення, що регулярно зростають, в перспективі така модернізація себе виправдає.

– Тепловий насос вигідніший, якщо за сьогоднішніми тарифами порівняти, то десь на 30% платіж буде меншим, ніж за газ. А якщо тарифи будуть збільшуватися, то тепловий насос буде ще більш вигідним, – розповідає Антоніна Капля – архітекторка та співзасновниця компанії Архітектурна група Цех.

Дешевші альтернативи для економії на опаленні – газові та електричні котли, які вже давно стали звичними для багатьох українців. Проте зі зростанням цін на енергоносії, їх використання стає дорожчим. Та і тут є прості секрети.

– Можна поставити на системи опалення, на самі радіатори, так звані термостатичні головки, які регулюють автоматично подачу тепла у приміщення. Це може бути як квартира, так і будинок. І коли у вас уже потрібна комфортна температура у приміщенні, то цей прилад сам регулює опалення, – каже Антоніна Капля.

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