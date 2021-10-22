Міністерство освіти і науки закладам вищої освіти рекомендує запровадити дистанційне навчання 2021 з 25 жовтня до 15 листопада.

Але це стосується лише закладів фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління.

Навчання в школах з наступного тижня буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Він пояснив, що на такі кроки пішли після консультацій з Міністерством охорони здоров’я, оскільки епідеміологічна ситуація з коронавірусом в країні погіршується.

Через погіршення ситуації з поширенням Covid-19 з 23 жовтня школи Києва йдуть на канікули на два тижні. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що канікули для школярів триватимуть до 31 жовтня.

А рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули з 1 по 8 листопада ухвалять додатково. Водночас дитячі садочки продовжать свою роботу в звичному режимі за умови 100% вакцинації від Covid-19 усього персоналу.

Джерело: Сергій Шкарлет