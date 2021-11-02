За підробку Covid-сертифікатів каратимуть штрафами до 170 тис. грн

Верховна Рада голосами 282 нардепів підтримала у першому читанні зміни Кримінального кодексу України (законопроект №6084) щодо встановлення відповідальності за підробку Covid-сертифікатів.

Документом пропонується додати статтю 321-3 Незаконні дії з документами, що стосуються проведення профілактичних щеплень.

Нею передбачено штраф від 17 тис. до 34 тис. грн або обмеження волі на строк до двох років за використання підроблених документів щодо вакцинації.

Медпрацівників за внесення неправдивої інформації про вакцинацію до медичної документації пропонують штрафувати від 34 тис. до 68 тис. грн, або карати позбавленням волі до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю пртягом на один-два роки.

А за виготовлення та збут підроблених документів, які підтверджують проведення щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, штраф становитиме від 85 тис. до 170 тис. грн, або каратиметься позбавленням волі на строк до трьох років.

Щоб запропоновані зміни набули чинності, парламент має проголосувати за них у другому читанні.

У чинній редакції Кримінального кодексу України відсутня кримінальна відповідальність за підроблення документів, що стосуються проведення вакцинації.