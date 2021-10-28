Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб.

Як розповів на засіданні прем’єр-міністр Денис Шмигаль, станом на сьогодні в Україні налічується понад 1 млн 400 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Через це і виникла необхідність ухвалення окремого документа щодо них.

Стратегія передбачає створення в країні умов для інтеграції таких осіб у територіальних громадах, які їх приймають.

– Ключова мета цієї стратегії – це створення умов для інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючих територіальних громадах.. Сьогодні в Україні нараховується близько 1,4 млн внутрішньо переміщених осіб. Ці люди, вимушено переїхавши, тікаючи від війни в інші міста, селища України, потребують цієї допомоги, щоб отримати перспективу нормального проживання в європейській країні, – наголосив, представляючи стратегію, віце-прем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, основні завдання стратегії такі:

• створення умов для інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючих громадах;

• забезпечення повного доступу таких осіб до адміністративних, соціальних, інших послуг;

• забезпечення доступу до освіти;

• створення умов для розвитку потенціалу таких осіб після їхнього переїзду на нове місце проживання;

• вирішення елементарних потреб внутрішньо переміщених осіб (від працевлаштування до забезпечення житлом).

Стратегія передбачає реалізацію низки завдань до 2024 року.

Результатом реалізації стратегії має стати підвищення якості життя внутрішньо переміщених осіб.

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