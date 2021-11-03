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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

У Києві біля Верховної Ради розпочався марш антивакцинаторів

У Києві біля Верховної Ради розпочався марш антивакцинаторів

У столиці на площі біля Верховної Ради о 8.00 розпочався так званий марш антивакцинаторів.

Зранку біля стін парламенту перебувало кілька сотень людей. Наразі їх вже близько тисячі. Більшість учасників без масок і не дотримуються соціальної дистанції.

Антивакцинатори вимагають скасувати карантинні вимоги, заборонити примусову вакцинацію та медицину.

У Києві розпочався Марш антивакцинаторів
У Києві розпочався Марш антивакцинаторів
У Києві розпочався Марш антивакцинаторів
У Києві розпочався Марш антивакцинаторів
У Києві розпочався Марш антивакцинаторів
У Києві розпочався Марш антивакцинаторів
У Києві біля Верховної Ради розпочався марш антивакцинаторів / 3 фотографии

Вони заблокували майже увесь центр. Неможливо проїхати:

  • вул. Грушевського, 5 (біля стадіону Динамо),
  • пров. Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів),
  • перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний,
  • перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (біля готелю Національний),
  • перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгинська,
  • перехрестя: вул. Ольгинська, площа І. Франка,
  • перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська,
  • перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецька,
  • вул. Паркова, 35

На підтримку учасників маршу в Київ їхав і автобус із Кам’янця-Подільського, який зупинила поліція через відсутність у пасажирів сертифікатів про щеплення.

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Опитування, проведене науковцями Університету Невади в 51 країні, засвідчило, що люди, які не вірять, що зараження Сovid-19 може серйозно загрожувати їхньому здоров’ю, з меншою ймовірністю розуміють важливість запобігання поширенню хвороби і менш схильні до вакцинації.

Джерело: kamianets.com.ua

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