У Києві розпочався Марш антивакцинаторів

У столиці на площі біля Верховної Ради о 8.00 розпочався так званий марш антивакцинаторів.
Зранку біля стін парламенту перебувало кілька сотень людей. Наразі їх вже близько тисячі. Більшість учасників без масок і не дотримуються соціальної дистанції.
Антивакцинатори вимагають скасувати карантинні вимоги, заборонити примусову вакцинацію та медицину.
Вони заблокували майже увесь центр. Неможливо проїхати:
- вул. Грушевського, 5 (біля стадіону Динамо),
- пров. Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів),
- перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний,
- перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (біля готелю Національний),
- перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгинська,
- перехрестя: вул. Ольгинська, площа І. Франка,
- перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська,
- перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецька,
- вул. Паркова, 35
На підтримку учасників маршу в Київ їхав і автобус із Кам’янця-Подільського, який зупинила поліція через відсутність у пасажирів сертифікатів про щеплення.
Опитування, проведене науковцями Університету Невади в 51 країні, засвідчило, що люди, які не вірять, що зараження Сovid-19 може серйозно загрожувати їхньому здоров’ю, з меншою ймовірністю розуміють важливість запобігання поширенню хвороби і менш схильні до вакцинації.
Джерело: kamianets.com.ua