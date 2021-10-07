У столичному університеті ім. Бориса Грінченка виїзна бригада з вакцинації. В черзі всі — від студентів та професорів до прибиральниць. Ніхто не хоче повертатися до дистанційної освіти.

Варіантів немає, бо персонал закладів освіти має бути вакцинований на 80%. Інакше – викладання онлайн, від якого вже стомилися усі.

Про наміри не допускати до роботи без сертифікату про вакцинацію працівників різних сфер міністр Віктор Ляшко сказав ще пару тижнів тому. У суспільстві одразу спалахнули суперечки.

Законно зобов’язувати людей вакцинуватися чи ні? А як же право людини на вибір? І як це відбувається у інших країнах.

Норвегія за кількістю щеплених 15-та у світі. Втім, про примусову вакцинацію тут не чули взагалі.

Влада не зобов’язувала, але проводила безкінечну роз’яснювальну роботу. А своїй владі норвежці довіряють. Нині вакцинуватись можна навіть просто по дорозі на роботу.

У Піднебесній, де зазвичай комуністична партія каже “треба”, а народ відповідає “так”, заборон на роботу без Covid-сертифікату також не вводили. Але у буденному житті це створює купу незручностей.

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В Україні цього тижня вирішили піти далі просто обмежень. Уряд підготував наказ щодо кількох категорій працівників. Міністр Ляшко наголосив, що це не примусова вакцинація, а обов’язкова.

Хто ж належить до цих категорій? Найперше ті працівники, яким доводиться працювати з людьми. Тобто мати багато контактів.

Повернення учнів та студентів у класи суттєво підвищило кількість заражень. Це відзначили, наприклад, у Центрі контролю захворюваності Одеси.

Друга категорія – медики. Їх в Україні вакцинувалося найбільше з-поміж інших професій, понад 80%.

Противники щеплень є всюди у світі, найрадикальніше за них взялися у Сполучених Штатах. Попри нову хвилю епідемії там почали масово звільняти невакцинований медперсонал.

Президент Джо Байден видав накази, які не залишають вибору. Звільняти невакцинованих працівників усіх установ, що отримують гроші від держави. Тобто по-нашому — бюджетників.

Але цього тижня санкції поширилися вже на приватні компанії. Вони повинні ввести обов’язкове вакцинування або щотижневе тестування на Covid-19 за власні кошти. Цей наказ торкнувся 80 млн американців.

Український уряд поки на приватні компанії не зазіхає. Але до категорій обов’язкового вакцинування віднесені усі працівники владних та державних установ. Від місцевого рівня до центрального.

Чи будуть звільняти з роботи чиновників, освітян чи медиків, які не пройдуть вакцинацію — це наразі найгарячіше запитання.

Ось як роз’яснював журналістам очільник МОЗ.

– Ми не говоримо про звільнення. Працівники відсторонюються від роботи на період дії карантину — без збереження заробітної плати. Тобто, фактично йдеться про відпуску за власний рахунок до кінця епідемії. Для тих, хто не хоче вакцинуватися.

Цікаво, чи буде враховуватися те, що серед невакцинованих є великий відсоток людей, що вже перехворіли і мають антитіла? Чи вимагатимуть від них обов’язкової вакцинації?

Якщо подивитися на рекомендації США, Канади, Великобританії, Німеччині, Італії та Ізраїлю, там позиція чітка. Всім, хто перехворів, потрібна вакцинація. Дискусія ведеться щодо того, одна чи дві дози.

Наказ про обов’язкову вакцинацію освітян, медиків та чиновників наразі чекає затвердження уряду. МОЗ запевняє, що має права на такий крок відповідно до закону про захист населення від інфекційних хвороб. Але питання в тому, як все це буде виконуватися.

Чи потрібен закон про обов’язкову Covid-вакцинацію

Нове дослідження німецьких вчених викликає тривогу: обов’язкова вакцинація може вчинити істотний негативний вплив на добровільну явку громадян до пунктів вакцинації проти Covid-19.

Протидія Covid-щепленням спостерігається сьогодні в усьому світі, що викликало необхідність запровадження політики обов’язкової вакцинації.

Так, у березні уряд Галісії в Іспанії запровадив обов’язкову імунізацію для дорослих, а на порушників наклав значні штрафи. Італія зробила щеплення обов’язковими для медичних працівників. Системи Каліфорнійського університету і Каліфорнійського державного університету оголосили наприкінці квітня, що вакцинація буде обов’язковою умовою під час складання іспитів до цих навчальних закладів.