В Україні готують правові норми для звільнення від кримінальної відповідальності (“амністії”) громадян із фальшивими сертифікатами про вакцинацію проти коронавірусу. Йдеться про осіб, які купили фейковий Covid-сертифікат, проте не користувалися ним.

Про це заявив сьогодні на брифінгу голова Національної поліції України Ігор Клименко.

– Що стосується амністії, наша правова позиція наступна: ті особи, які замовили собі і купили сертифікат, але його не використали, вони не притягуються до відповідальності. Ті ж особи, які його виготовляли або використовували, несуть відповідальність на сьогодні перед законом, – наголосив Клименко.

Він додав, що звільнення від відповідальності також стосуватиметься громадян, які вирішили вакцинуватися, попри придбаний підроблений сертифікат. Такі громадяни повинні повідомити про факт купівлі сертифіката.

– Дивіться: у вас є куплений сертифікат, і ви хочете дійсно зробити вакцинацію… Сьогодні Міністерством охорони здоров’я, Верховною Радою, депутатським корпусом, Національною поліцією і Міністерством внутрішніх справ розробляються правові підстави, яким чином уникнути адміністративної, а в даному випадку кримінальної відповідальності, – пояснив Клименко.

Він висловив думку, що такі правові норми будуть напрацьовані та оприлюднені вже найближчими днями. За словами Клименка, вони дозволять не лише “амністувати” людину, яка придбала Covid-сертифікат, а й виявити тих, хто займається виготовленням та розповсюдженням таких фальшивих документів

– Якщо ви не скористалися цим підробленим сертифікатом, ми маємо зараз напрацювати той правовий механізм, який дозволить вам уникнути відповідальності, тому що ви прийшли з повинною. А з іншого боку – виявити ту фізичну чи юридичну особу, яка займалася виготовленням та переданням вам цього сертифікату, – заявив голова Національної поліції.

Клименко також поінформував, що за останній тиждень було відкрито 118 кримінальних проваджень за фактами вироблення та використання фейкових Covid-сертифікатів. Найбільше таких документів виявляють при перетині кордонів України (наприклад, в аеропорту Бориспіль було 48 випадків за тиждень).

Нещодавно міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ міркує над запровадженням в Україні так званої “ковідної амністії” для тих, хто придбав підробний сертифікат про вакцинацію. Зараз власники таких фальшивих сертифікатів не можуть вакцинуватися, якщо виявлять бажання. Через “амністію” їм хочуть дати можливість таки щепитись проти коронавірусу.

Напередодні очільник Національної поліції України Ігор Клименко розповів, що за підробку Covid-документів було відкрито за ці два тижні 210 кримінальних проваджень.