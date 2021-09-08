Перша п’ятірка офіційних колекторських компаній з’явилася в Україні

В Україні зареєстрували перші колекторські компанії.

За новим законом, що діє з липня – фірма, яка хоче займатися колекторською діяльністю – має пройти реєстрацію в НБУ. Якщо до 14 жовтня цього не зроблять – кредитор зобов’язаний розірвати з нею договір.

Регістрацію отримали наступні колекторські компанії:

ТОВ Компанія Аксіліум (ЄДРПОУ 43227197);

ТОВ Інфідіс (ЄДРПОУ 41476560);

ТОВ Фінтех-колект (ЄДРПОУ 44364802);

ТОВ Служба виконання стягнення (ЄДРПОУ 44303859);

ТОВ Українська колекторська агенція (ЄДРПОУ 41501722).

Ці колекторські фірми тепер можуть офіційно стягувати борги.

Новий закон має прибрати недобросовісні компанії та захистити українців від свавілля таких організацій.

Колекторам заборонили дзвонити клієнтам після 8-ї вечора, на вихідні та свята і більше двох разів на добу. А також використовувати автодозвін більше 30-ти хвилин, приховувати номер, погрожувати, передавати дані про боржника третім особам чи вимагати сплати кредиту від родичів або знайомих.

За перше півріччя 2021-го українськими мікрофінансовими організаціями (МФО) було видано 7 152 636 швидких кредитів на суму 31,6 млрд. Це на 43% більше грошей, ніж у першому півріччі 2020 року, коли загальна сума позик становила 22 млрд.

Кількість невиплачених боргів за мікрокредитами також продовжує збільшуватися — зростання з початку року становило 6,5%. Наразі українці винні мікрофінансовим організаціям 14,9 млрд грн за простроченими кредитами.

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