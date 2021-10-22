На період карантину для регіонів із червоним рівнем епідемічної небезпеки розрахунок житлових субсидій проводиться з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів, повідомляє Мінсоцполітики.

Це стосується централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідведення, електроенергії та природного газу для приготування їжі та підігріву води, незалежно від кількості днів дії карантину зазначеного рівня епідемічної небезпеки на місяць.

Такі збільшені соціальні нормативи для нарахування субсидій для домогосподарств у червоних регіонах будуть враховані вже у жовтні.

Відомство також наводить стандартні нормативи, які збільшать на 50% у червоних зонах: