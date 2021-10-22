На період карантину для регіонів із червоним рівнем епідемічної небезпеки розрахунок житлових субсидій проводиться з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів, повідомляє Мінсоцполітики.
Це стосується централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідведення, електроенергії та природного газу для приготування їжі та підігріву води, незалежно від кількості днів дії карантину зазначеного рівня епідемічної небезпеки на місяць.
Такі збільшені соціальні нормативи для нарахування субсидій для домогосподарств у червоних регіонах будуть враховані вже у жовтні.
Відомство також наводить стандартні нормативи, які збільшать на 50% у червоних зонах:
- для централізованого водопостачання – 2 кубометри холодної води на одну людину, якщо гарячого водопостачання немає – 3,6 кубометри холодної, якщо є – 1,6 кубометри гарячої води на особу;
- щодо газу – якщо є газова плита та гаряче водопостачання, то враховується 3,3 кубометри на одну людину;
- якщо плита є, а гарячого водопостачання та газового водонагрівача немає – 5,4 кубуметри на людину;
- є газова плита та газовий водонагрівач – 10,5 кубометри на одну особу;
- щодо електроенергії у житлових приміщеннях (будинках): 70 кВт/г на місяць на сім’ю з однієї особи і додатково 30 кВт/г на місяць на кожного іншого члена сім’ї, але не більш як 190 кВт/г на місяць;
- у будинках з електроплитами, за наявності централізованого постачання гарячої води – 110 кВт/г на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт/г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 230 кВт/г на місяць;
- обладнаних електроплитами, за відсутності постачання гарячої води – 130 кВт/г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт/г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 250 кВт/г на місяць.