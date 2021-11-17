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Україна проводить перемовини з сімома країнами про визнання Covid-сертифікатів у Дії

Юля Захарченко редакторка стрічки
Дмитрий Кулеба

Міністерство закордонних справ України проводить перемовини з сімома країнами про визнання сертифікатів вакцинації проти коронавірусу в мобільному додатку Дія.

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, йдеться про країни поза межами Європи.

Міністр зазначив, що українські цифрові Covid-сертифікати вже визнають в усіх країнах Європейського Союзу, у декількох – у Латинській Америці, а також у Молдові.

МЗС веде перемовини ще з сімома країнами, популярними для відпочинку серед громадян України.

Кулеба прокоментував можливість подорожей у країнах-членах ЄС після вилучення України з рекомендованого списку безпечних для подорожей держав через захворюваність на коронавірус.

За словами міністра, 15 країн Євросоюзу змінили правила в’їзду, однак залишили можливість подорожей для Covid-імунізованих українців. Інші 12 держав-членів ЄС не змінювали умови мандрівок, тобто правила залишилися такими ж, як до виключення України з так званого зеленого списку.

У серпні 2021 року Євросоюз офіційно визнав українські сертифікати вакцинації проти коронавірусу у мобільному застосунку Дія.

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Фото: Урядовий портал

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