З початку 2021 року вартість літра молока в Україні зросла майже на 3 грн, а твердого сиру – більше ніж на 40 грн. Навіть улітку, коли молочні продукти традиційно дешевшають, ціна не просіла. Чому так і що буде далі з вартістю молочних продуктів найближчим часом, розповідають експерти.

На ринку за кілограм вершкового масла зараз просять 250 грн, домашнього сиру – 120 грн. І це – не межа, каже експерт з аграрної економіки Леонід Тулуш, оскільки ціна на молочну сировину зросла щонайменше на 10%, і вона не знижувалася навіть у високий сезон.

– Кожного року влітку ціна просідає. Глибина просідання різна – 10-15%, але цього року не було ані відсотка. З липня пішло подорожчання. Якщо раніше можна було купити за 10-10,2 грн молоко, сировину, зараз за 11 грн гатунок екстра продається – це мінімум, – пояснив експерт.

За останній рік поголів’я корів в Україні скоротилося майже на 6%, бо домогосподарства не хочуть тримати цих тварин через низькі закупівельні ціни на молоко, зменшення пасовищ та високі витрати на саме виробництво.

– Левову частку становлять затрати на корми. У собівартості виробництва сирого молока десь близько 50% належить саме кормам. Далі – енергоносії та оплата праці, – пояснив аналітик Асоціації виробників молока Володимир Андрієць.

Здорожчання виробництва молока відчула на собі й фермерка Людмила Скорба. За її словами, має у господарстві 24 корови, але доїться лише одна. Інші почнуть доїтися лише у лютому після отелення.

– На літр молока йдуть дуже великі затрати. Я, наприклад, не можу на 100% забезпечити своє поголів’я. Для того, щоб корову утримувати зимою, треба набагато більше грошей, ніж ми можемо потягнути. Воно не дорожчає, це просто люди не знають ціни цьому молоку, – каже Скорба.

Водночас великі виробники молока запевняюь, що не все так погано. У промислових масштабах поголів’я вже починає збільшуватись. Тож найближчим часом молочні продукти хоч і дорожчатимуть, утім, не так сильно.

– Зростання спостерігатиметься в межах 1,5-2%, це за найбільш оптимістичними прогнозами, – запевняє Андрієць.

Стрімке зростання цін стримуватимуть торговельні мережі, які бояться втратити покупця та дешевший імпорт деяких молочних продуктів з Європи. Там цю галузь дотують з бюджету. Тому у конкуренції на ринку вітчизняні виробники дещо програють, оскільки підтримки держави недостатньо.

– Якийсь певний відсоток продовольчої безпеки треба покривати за рахунок внутрішнього виробництва. Тому що, як тільки ті ж поляки завоюють наш ринок, вибачте, масштаб цін буде зовсім інший, – вважає Тулуш.

Фермерка Скорба на підтримку від держави не розраховує, бо вже кільком спробам її отримати завадила бюрократія. Але попри важку працю, від своїх корів не відмовиться, оскільки мріє виробляти твердий сир, і збирає гроші на спецобладнання.