До Нового року 2022 не слід очікувати стійкого снігового покриву, оскільки температура повітря у грудні буде переважно у межах норми або навіть вище.

Такий прогноз на новорічні свята озвучила завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

– Температура буде відносно високою до Нового року, з опадів очікується дощ або мокрий сніг. Сніговий покрив не встигне утворитися. Тому на новорічні свята снігу очікувати не варто, – пояснила кліматолог.

У грудні Мартазінова прогнозує невелике зниження температури до -2, -3 градусів.

Січень 2022 року, за її прогнозами, буде холоднішим за грудень, але теплішим, якщо порівнювати з середніми багаторічними значеннями.

– У перші дні січня очікується невелике похолодання. Водночас температурний фон у всіх областях буде вищим за середні багаторічні значення – від -3 до -5 градусів, – уточнила Мартазінова прогноз на Новий рік 2022.

Сніг у січні буде, але не на початку місяця, додала вона.

Колега Мартазінової, завідувачка відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що найточніший прогноз, якою буде погода на Новий рік, ми зможемо довідатися за три дні до його настання.