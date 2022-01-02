Вартість комунальних послуг 2022 року зросте. Влада вже ухвалила рішення про подорожчання теплопостачання, проте разом із цим зростуть й інші тарифи на показники у платіжках.

Що обійдеться найдорожче та наскільки підвищаться ціни, Факти ICTV запитали в експертки з питань у галузі ЖКГ, засновниці ГО УПС Життя в моєму місті, голови ГО Кирилівський Гай Кристини Ненно.

Як зросте вартість комунальних послуг 2022 року

За словами експертки, електроенергія у 2022 році подорожчає на 20-45% для побутових споживачів та на 50-70% для бізнесу.

Вартість опалення та гарячої води зросте від 50 до 70%, водопостачання та каналізація подорожчають на 20-30%.

Газ для побутових споживачів буде дорожче на 15-20% (майже 9 грн за кубометр), а для теплокомуненерго газ коштуватиме на 30–50% більше, ніж раніше (не більше 8,5 грн за кубометр). Розподіл та доставка газу теж значно подорожчають: на 40–60% (4-5 грн).

– Так, тарифи на електроенергію зростатимуть щороку на 20-25%. Перше таке подорожчання відбудеться лише після закінчення цього опалювального сезону. Основна причина, чому підвищується ціна на 1 кВт/год електроенергії – необхідність привести цей тариф до економічно обґрунтованого рівня, – пояснює Кристина Ненно.

До 30 квітня 2022 року у нас діятиме фіксована ціна, затверджена Кабінетом міністрів, у розмірі 1,44 грн за 1 кВт/год для домогосподарств, які споживають до 250 кВт/год на місяць.

Якщо більше – платити потрібно буде вже 1,68 грн за 1 кВт/год. До кінця 2022 року прогнозується 1,73-1,8 грн за 1 кВт/год для тих, хто споживає менш як 250 кВт/год, а 2,02-2,10 грн – для тих, хто споживає більше.

До кінця 2023 року – 2,08-2,25 грн та 2,42-2,62 грн відповідно. До кінця 2024-го – 2,50-2,81 грн за 1 кВт/год тим, хто споживає менш як 250 кВт/год на місяць, та 2,90–3,27 грн для тих, хто перевищить ліміт.

– Сумарне підвищення тарифу на електроенергію для побутових споживачів протягом трьох років складе 20-45%, а для бізнесу — 50-75%. За тепло та гаряче водопостачання економічно обґрунтований тариф для побутових споживачів також дорівнює підвищенню на 50-70%. Вже з 2022 року штучне утримання тарифів стане неможливим і все дорожчатиме, – пояснює експертка.

Читайте У Миколаєві чоловік поплатився автівкою через борги за комуналку

За словами Кристини Ненно, наразі люди не отримують шокових платіжок, оскільки відбувається компенсація з місцевого бюджету або за рахунок виділення додаткових коштів з держбюджету, щоб покрити всі додаткові витрати.

Водночас експертка попереджає, що подорожчання послуг ЖЕКів та керівних компаній відбудеться вже наступного року, орієнтовно на 10%.

Це пов’язано з тим, що з 1 грудня 2021 року зросла мінімальна заробітна плата.

– Але всі рішення щодо подорожчання тарифів ухвалює Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у галузі енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), яка розглядатиме цю пропозицію у грудні на наступний рік. І якщо рішення про підвищення тарифів буде ухвалено у грудні, то нові тарифи діятимуть вже із 1 січня 2022 року, а не після закінчення опалювального сезону. На сьогодні всі тарифи залишаються чинними, згідно з постановою Кабінету міністрів, – зауважує Кристина Ненно.

Якщо побутові споживачі не бачать у своїх платіжках зростання тарифів на будь-яку з комунальних послуг, їм не варто забувати, що бізнес електропостачання і газопостачання вже отримує за новими підвищеними тарифами, і вони вже автоматично одержали платіжки з оновленими тарифами.

Держава всіляко стримує зростання тарифів шляхом державного регулювання цін.

У листопаді прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що тарифи на газ, тепло, світло та гарячу воду не зростатимуть до кінця опалювального сезону.

Державна компанія Нафтогаз сьогодні пропонує населенню газ за ціною 7,96 грн/кубометр. Ті споживачі, які потрапили на Постачальника останньої надії, також платять таку ціну.

Уряд уклав меморандум із представниками місцевого самоврядування, щоб залишити тарифи на тепло та гарячу воду на рівні минулого року. За словами прем’єр-міністра, для цього держава дає 4% ПДФО та 13,44% акцизу до місцевих бюджетів наступного року.

Тариф на електроенергію було знижено для 80% домогосподарств до 1,44 грн за 1 кВт-год. Для решти він залишається 1,68 грн за 1 кВт-год.

Читайте: