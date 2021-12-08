Пенсійна реформа в Україні може бути запроваджена не раніше 2023 року. Вона передбачає появу накопичувальної пенсійної системи.

Про це поінформував в одному з інтерв’ю міністр фінансів України Сергій Марченко.

— Вона (пенсійна реформа, – Ред.) може бути запроваджена не раніше 2023 року. Закони мають бути ухвалені раніше, – зазначив Марченко.

Міністр пояснив, що на першому етапі впровадження пенсійної реформи в Україні хочуть створити державний накопичувальний фонд. Там громадяни зможуть накопичувати кошти від своєї зарплати на пенсію. У кожного громадянина буде свій рахунок.

— Перший етап, коли держава створює державний накопичувальний фонд, і 100% накопичувальних фондів будуть там зосереджені. Держава буде компенсувати 1% від ЄСВ. Основне завдання — це створити мотивацію громадян самостійно накопичувати. Тобто додатково вкладати свої кошти в накопичувальний фонд, – наголосив Марченко.

Міністр уточнив, що профільний комітет Верховної Ради підтримав рішення спрямувати для розгляду в першому читанні доопрацьований законопроект про пенсійну реформу.

Раніше голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що законопроект про запровадження накопичувального рівня пенсійної системи можуть розглянути до кінця 2021 року.

Про деталі функціонування накопичувальної пенсійної системи розповідала міністр соціальної політики України Марина Лазебна. Згідно із задумом, обов’язкові внески для накопичувальних пенсій мають здійснювати роботодавці (за рахунок зниження Єдиного соціального внеску). Самі ж працівники сплачуватимуть накопичувальні внески зі своєї зарплати добровільно.

Запропоновано таку модель: 1% сплачує роботодавець з ЄСВ на рахунок працівника. Ще 1% сплачує працівник добровільно із зарплати (і для таких громадян держава може сплатити додатково 1% стимулюючого внеску).

А прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповідав, що в Україні планують запровадити соціальні пакети для бюджетників з накопичувальними пенсіями. Спочатку це стосуватиметься соцпрацівників, вчителів та військовослужбовців. За словами Шмигаля, такі соціальні пакети можуть з’явитися з 2023 року.