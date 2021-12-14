Ключові позиції в платіжках – стабільні: ОП про вартість комунальних послуг

В Україні вжили системних заходів, щоб платіжки на газ для українців не змінилися. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

Він зазначив, що попри розхитування інформації деякими особами щодо опалювального сезону, він стартував і вже два місяці без перебоїв.

— В Україні деякі безвідповідальні політики на тлі непростої ситуації на кордоні розхитували ситуацію в енергетиці та економіці. Насправді, минуло вже два місяці опалювального сезону – в усіх є тепло, світло, жодного перебою не відбулося.

Шурма також зазначив, що платіжки на газ не змінилися, а ціна для населення на електроенергію – стабільна.

— Ринкові ціни на газ зросли практично уп’ятеро, а якщо порівнювати з початком року, то навіть удесятеро на світових біржах. В Україні ми вжили системних заходів, щоб платіжка на газ не змінилася. Сьогодні українці отримують газ за ті ж 8 грн. Щодо електроенергії, яка здорожчала у всіх сусідніх країнах у три-чотири рази, в Україні для населення вона стабільна. Для найчутливіших верств населення ми навіть змогли знизити ціну на електроенергію, – сказав він.

Щодо інших комунальних послуг таких як вода, квартплата, розподіл, доставка газу та електроенергії, то він зазначив, що уряд системно працює, щоб ці тарифи зростали не більше ніж середні темпи інфляції в Україні.