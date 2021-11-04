У Кривому Розі (Дніпропетровська область) одразу 11 співробітників поліції викрили на систематичному вимаганні та отриманні хабарів від підприємців та водіїв.

За даними Офісу генерального прокурора та Національної поліції, до вимагання хабарів причетні в.о. начальника і співробітники відділу реагування патрульної поліції, а також слідчий управління поліції Кривого Рогу.

Як встановило слідство, поліцейські систематично отримували гроші з серпня по листопад 2021 року. Вони шантажували місцевих бізнесменів, які займаються вантажними перевезеннями паливно- мастильних матеріалів, деревини, металобрухту. Це була так звана щомісячна плата за безперешкодну підприємницьку діяльність.

Крім того, співробітники поліції вимагали гроші за непритягнення до відповідальності осіб, котрі керували автомобілями в нетверезому стані та порушували правила дорожнього руху (йдеться, зокрема, про водіїв вантажівок).

За інформацією Офісу генпрокурора та Державного бюро розслідувань, загалом задокументовано 11 фактів вимагання і одержання хабарів поліцейськими на загальну суму 180 тис. грн.

Водночас за даними поліції, правоохоронці-хабарники щомісяця “збирали” понад три мільйони гривень хабарів із фермерів, підприємців, осіб, які незаконно займалися вирубкою лісу, співробітників залізниці, водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння.

Заради конспірації суми хабарів озвучувалися завуальовано, а кошти надходили на банківські картки через посередників.

У середу, 3 листопада, були затримані троє поліцейських під час отримання 40 тис. грн хабаря: в.о. начальника та ще двоє правоохоронців.

Систематично вимагали хабарі: в Кривому Розі викрили одразу 11 поліцейських / 10 фотографий

Загалом погоджено оголошення про підозру 11 поліцейським за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та отримання неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб). Співробітникам поліції загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років із конфіскацією майна.

Загалом вже відбулися 17 обшуків (за місцем проживання та в будівлі управління поліції), під час яких були вилучені банківські картки, службова документація, чорнові записи, мобільні телефони та гроші на суму понад 44 тис. грн. Слідчі дії тривають.

Раніше на Дніпропетровщині були викриті поліцейські, які вибивали гроші із затриманих громадян. Правоохоронці застосовували силу, щоб ті зізналися у злочинах, яких не скоювали.

А в Чернігівській, Київській областях та в Києві банда вимагачів шантажувала політиків, чиновників і бізнесменів фейковими новинами про них.