Авіакомпанія Ryanair оголосила про тимчасове припинення рейсів з України, зокрема з Харкова, Києва, Львова та Одеси.

У січні 2022 року скасують наступні рейси:

Київ – Бидгощ з 10 до 31 січня;

Київ – Мальта з 10 до 31 січня;

Львів – Барі з 10 до 31 січня;

Львів – Палермо з 10 до 31 січня;

Львів – Піза з 10 до 31 січня;

Львів – Турин з 10 до 31 січня;

Львів – Манчестер з 10 до 31 січня;

Львів – Братислава з 10 до 31 січня;

Харків – Вільнюс з 6 до 31 січня;

Харків – Варшава з 6 до 31 січня;

Харків – Краків з 6 до 31 січня;

Харків – Познань з 6 до 31 січня;

Харків – Будапешт з 6 до 31 січня;

Харків – Мілан з 6 до 31 січня;

Одеса – Катовіце з 10 до 31 січня;

Одеса – Болонья з 10 до 31 січня;

Одеса – Барселона з 10 до 31 січня.

Нагадаємо, що у липні у міжнародному аеропорту Бориспіль скасували рейси до Італії від авіакомпанії Ryanair. Тоді причиною скасування рейсів стали протести у країні.

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Джерело: Ryanair