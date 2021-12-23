Авіакомпанія Ryanair оголосила про тимчасове припинення рейсів з України, зокрема з Харкова, Києва, Львова та Одеси.
У січні 2022 року скасують наступні рейси:
- Київ – Бидгощ з 10 до 31 січня;
- Київ – Мальта з 10 до 31 січня;
- Львів – Барі з 10 до 31 січня;
- Львів – Палермо з 10 до 31 січня;
- Львів – Піза з 10 до 31 січня;
- Львів – Турин з 10 до 31 січня;
- Львів – Манчестер з 10 до 31 січня;
- Львів – Братислава з 10 до 31 січня;
- Харків – Вільнюс з 6 до 31 січня;
- Харків – Варшава з 6 до 31 січня;
- Харків – Краків з 6 до 31 січня;
- Харків – Познань з 6 до 31 січня;
- Харків – Будапешт з 6 до 31 січня;
- Харків – Мілан з 6 до 31 січня;
- Одеса – Катовіце з 10 до 31 січня;
- Одеса – Болонья з 10 до 31 січня;
- Одеса – Барселона з 10 до 31 січня.
Нагадаємо, що у липні у міжнародному аеропорту Бориспіль скасували рейси до Італії від авіакомпанії Ryanair. Тоді причиною скасування рейсів стали протести у країні.
Джерело: Ryanair