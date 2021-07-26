У Борисполі скасували рейси в Італію від авіакомпанії Ryanair – у чому причина

У міжнародному аеропорту Бориспіль скасували рейси до Італії від авіакомпанії Ryanair. Про це свідчить табло аеропорту.

Літак рейсу FR 7849 мав вилетіти об 11.55 до італійського Бергамо, однак його скасували. О 13.50 інший літак мав вирушити до Риму.

Відповідно до інформації на сайті аеропорту, із рейсами до інших країн у Ryanair все гаразд. Водночас на рейси авіакомпаній МАУ та TAP Portugal до італійського Мілану триває реєстрація.

У прес-службі аеропорту Бориспіль Фактам ICTV розповіли, що рішення про скасування рейсів до Італії ухвалила авіакомпанія Ryanair у зв’язку з протестами у країні.

Наразі зв’язатися з представниками Ryanair нам не вдалося.

У Борисполі скасували рейси в Італію – що сталося / 2 фотографии

Протести в Італії

Протести в Італії почалися у суботу, 24 липня. Італійці вийшли на мітинги у різних містах, зокрема у Римі, Вероні, Мілані.

Люди протестують проти запровадження так званих зелених паспортів – сертифікатів, які підтверджують вакцинацію, негативний результат тесту на коронавірус чи факт того, що особа нещодавно перенесла хворобу.

Нещодавно влада країни оголосила про необхідність мати цей документ для відвідування громадських місць – ресторанів, музеїв, спортивних залів тощо.

Протестувальники називають зелені паспорти паспортами рабства.