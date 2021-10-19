Просвітницький арт-проєкт Наука – це вона, що розповідає про дванадцятьох видатних українських жінок-вчених, стає міжнародним.

Однойменна виставка портретів науковиць вже відвідала десятки міст та сіл України, дісталася Берліна та Брюсселя. Звідти вона вирушає у подорож низкою іноземних держав.

Про мету проєкту та плани на його подальший розвиток розповів ініціатор Наука – це вона, інвестор та співзасновник технологічної компанії Roosh Сергій Токарєв.

Просвітницька місія

Ідея створення виставки Наука – це вона виникла раптово. Утім, вона мала під собою підґрунтя.

– Ми провели опитування – скільки жінок-науковиць ви можете пригадати? Більшість не просунулася далі згадки про Марію Кюрі. У той момент ми вирішили: наша місія – виправити цю ситуацію, – розповідає Сергій Токарєв.

Зміст проєкту придумали одразу: відкрити широкому загалу дванадцятьох представниць української науки, що зробили вагомий внесок у її розвиток. Відтак зробити їх рольовими моделями для юних дівчат, які вагаються із вибором професії у STEM через поширені стереотипи, начебто це “нежіноча справа”.

Аби розкрити цей зміст, організатори поєднали текстове із візуальним. Відомі українські ілюстратори, серед яких Сергій Майдуков, намалювали портрети героїнь проєкту. А щоб під кожним портретом був оригінальний підпис, який би розкривав життєвий та професійний шлях кожної з них – оголосили всеукраїнський конкурс есе про науковиць для дівчат від 14 до 21 року.

Переможні есе, котрі розповідають про жінок-вчених та найкраще передають емоцію авторок щодо обраних героїнь, стали частиною експозиції Наука – це вона.

– Ми хотіли створити виставку такою, щоб молодь прагнула її побачити, познайомитися з історіями її героїнь – без жодного примусу з боку вчителів чи батьків, – каже ініціатор Наука – це вона.

Визнання в Україні

Виставку офіційно представили 10 червня у Києві за участі першої леді України Олени Зеленської. Презентацію супроводжував благодійний аукціон. На заході збирали кошти на навчання переможницям конкурсу есе. Сума благодійного збору перевищила $40 тис.

Далі виставка рушила містами України. Першими стали міста Сходу України – Запоріжжя, Кривий Ріг та Маріуполь. Далі організатори Наука – це вона відвідали Полтаву, Хмельницький та Львів. Усього експозицію показали у більш ніж десяти містах.

Паралельно організатори проєкту на запит громадських установ – шкіл, бібліотек, громадських просторів – розсилали безкоштовні примірники експозиції Наука – це вона для проведення самостійної виставки. Так внутрішньоукраїнська географія проєкту розширилася в рази.

– Спочатку ми планували роздати 300 екземплярів. Проте попит був неймовірним. Настільки, що запити надходили й після того, як всі три сотні примірників закінчилися. Тому ми вирішили збільшити кількість заявок, на які можемо відгукнутися, тільки би побільше юних відвідувачів отримали змогу надихнутися виставкою, – розповідає Сергій Токарєв.

Міжнародний успіх

Успіх виставки наштовхнув організаторів на думку показати її за кордоном. Вже у вересні першою країною, що побачила Наука – це вона, стала Німеччина. Там експозицію продемонстрували в межах Днів України у Берліні та Бранденбурзі.

Далі виставка вирушить до Брюсселя. У Бельгії її можна буде побачити з 26 жовтня. Виставка розташується у посольстві України у Королівстві Бельгія. Наступною країною, куди рушить експозиція, стануть Нідерланди.

Портрети та історії українських жінок-вчених продемонструють у Гаазькому університеті прикладних наук. Опісля виставку вітатиме Британія. Наука – це вона мандруватиме українськими школами та іншими закладами Туманного Альбіону. Наразі уточнюються дати проведення виставки у Болгарії.

– Цікаво, що переклад текстів есе на болгарську мову здійснили студентки-болгаристки 4-го курсу Львівського національного університету та студентки-україністки 5-го курсу Софійського університету в межах Міжнародного проєкту Українсько-болгарська перекладацька майстерня. Таким чином виставка вже поєднала наші країни у плідній колаборації, – зазначив Сергій Токарєв.

Наступного року виставку покажуть у Франції. Відкриття заплановане у лютому у залі штаб-квартири ЮНЕСКО у Парижі.

Експозицію зможуть побачити представники всіх країн-делегатів та інші відвідувачі. Того ж місяця Наука – це вона перетне океан. Її покажуть у США. Там виставку супроводжуватиме міжнародна панельна дискусія про жінок у науці.

Усі заходи відбуваються за підтримки посольств України у відповідних країнах.

Проєкт Наука – це вона реалізується благодійною освітньою ініціативою STEM is FEM за підтримки Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) та ООН Жінки в Україні в межах глобальної кампанії ООН Покоління Рівності.