Перед різдвяними святами КПВВ на Донбасі перетнули майже 14 тис. осіб

На Донбасі через лінію зіткнення через контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) за тиждень напередодні різдвяних свят пройшло 13 916 людей.

Водночас у більшості гуманітарних дорожніх коридорів продовжується блокування руху з боку незаконних збройних формувань.

Так, за даними Держприкордонслужби, робота всіх КПВВ на лінії зіткнення триває щодня з 08.00 до 16.00.

Водночас російсько-окупаційні війська залишають повністю заблокованими дорожні коридори через КПВВ Щастя та Золоте на Луганщині, а також – Гнутове, Мар’їнка та Майорське на Донеччині.

Відкритим з боку окупованої території щоденно залишається лише КПВВ Станиця Луганська.

– Пасажиропотік залишався на рівні минулого тижня. Минулої суботи через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 6 853 особи, а на контрольовану територію – 6 326 осіб, – йдеться у повідомленні.

Рух навпроти КПВВ Новотроїцьке в Донецькій області було розблоковано у понеділок та у п’ятницю. У ці дні лінію зіткнення на даному контрольному пункті з боку непідконтрольної території перетнуло 72 транспортні засоби та 464 особи.

Водночас 66 транспортних засобів та 273 особи проїхали на підконтрольну територію.

Нагадаємо, у зв’язку з коронавірусною інфекцією на КПВВ продовжують діяти карантинні обмеження.