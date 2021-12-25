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Перед різдвяними святами КПВВ на Донбасі перетнули майже 14 тис. осіб

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Перед різдвяними святами КПВВ на Донбасі перетнули майже 14 тис. осіб

На Донбасі через лінію зіткнення через контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) за тиждень напередодні різдвяних свят пройшло 13 916 людей.

Водночас у більшості гуманітарних дорожніх коридорів продовжується блокування руху з боку незаконних збройних формувань.

Так, за даними Держприкордонслужби, робота всіх КПВВ на лінії зіткнення триває щодня з 08.00 до 16.00.

Водночас російсько-окупаційні війська залишають повністю заблокованими дорожні коридори через КПВВ Щастя та Золоте на Луганщині, а також – Гнутове, Мар’їнка та Майорське на Донеччині.

Відкритим з боку окупованої території щоденно залишається лише КПВВ Станиця Луганська.

– Пасажиропотік залишався на рівні минулого тижня. Минулої суботи через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 6 853 особи, а на контрольовану територію – 6 326 осіб, – йдеться у повідомленні.

Рух навпроти КПВВ Новотроїцьке в Донецькій області було розблоковано у понеділок та у п’ятницю. У ці дні лінію зіткнення на даному контрольному пункті з боку непідконтрольної території перетнуло 72 транспортні засоби та 464 особи.

Водночас 66 транспортних засобів та 273 особи проїхали на підконтрольну територію.

Нагадаємо, у зв’язку з коронавірусною інфекцією на КПВВ продовжують діяти карантинні обмеження.

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Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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