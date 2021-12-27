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Факти / Україна / Суспільство

На Донбасі поранено двох українських військових

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Війна на Донбасі

Минулої доби в районі проведення ООС на Донбасі постраждали двоє українських військовослужбовців.

За даними штабу Операції об’єднаних сил, обидва постраждалі перебувають у важкому стані.

Уточнюється, що російські найманці дев’ять разів порушили режим припинення вогню. В одному з випадків було задіяно заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Автоматичні та станкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети використовувалися у напрямку до селища Нью-Йорк, Донецька область.

Також найманці відкрили вогонь поблизу Новозванівки, Луганська область. Було використано протитанкові ракетні комплекси.

Більше того, вогонь відкривався поблизу села Гнутове, Донецька область. Бойовики використовували безпілотний літальний апарат.

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Біля Новолуганського та Мар’їнки противник використав автоматичні станкові гранатомети та міномети 120 мм калібру.

Також обстріл вівся на околицях Красногорівки та Травневого з автоматичних станкових гранатометів.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Міноборони

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