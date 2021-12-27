На Донбасі поранено двох українських військових

Минулої доби в районі проведення ООС на Донбасі постраждали двоє українських військовослужбовців.

За даними штабу Операції об’єднаних сил, обидва постраждалі перебувають у важкому стані.

Уточнюється, що російські найманці дев’ять разів порушили режим припинення вогню. В одному з випадків було задіяно заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Автоматичні та станкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети використовувалися у напрямку до селища Нью-Йорк, Донецька область.

Також найманці відкрили вогонь поблизу Новозванівки, Луганська область. Було використано протитанкові ракетні комплекси.

Більше того, вогонь відкривався поблизу села Гнутове, Донецька область. Бойовики використовували безпілотний літальний апарат.

Біля Новолуганського та Мар’їнки противник використав автоматичні станкові гранатомети та міномети 120 мм калібру.

Також обстріл вівся на околицях Красногорівки та Травневого з автоматичних станкових гранатометів.