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Факты / Украина / Общество

На Донбассе ранены двое украинских военных

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Війна на Донбасі

За прошедшие сутки в районе проведения ООС на Донбассе пострадали двое украинских военнослужащих.

По данным штаба Операции объединенных сил, оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Уточняется, что российские наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. В одном из случаев было задействовано запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Автоматические и станковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы использовались в направлении поселка Нью-Йорк, Донецкая область.

Также наемники открыли огонь вблизи Новозвановки, Луганская область. Были применены противотанковые ракетные комплексы.

Более того, огонь открывался недалеко от села Гнутово, Донецкая область. Боевики использовали беспилотный летательный аппарат.

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Возле Новолуганского и Марьинки противник использовал автоматические станковые гранатометы и минометы 120 мм калибра.

Также обстрел велся в окрестностях Красногоровки и Травневого из автоматических станковых гранатометов.

Источник: Штаб ООС

Фото: Минобороны

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