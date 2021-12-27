На Донбассе ранены двое украинских военных

За прошедшие сутки в районе проведения ООС на Донбассе пострадали двое украинских военнослужащих.

По данным штаба Операции объединенных сил, оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Уточняется, что российские наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. В одном из случаев было задействовано запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Автоматические и станковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы использовались в направлении поселка Нью-Йорк, Донецкая область.

Также наемники открыли огонь вблизи Новозвановки, Луганская область. Были применены противотанковые ракетные комплексы.

Более того, огонь открывался недалеко от села Гнутово, Донецкая область. Боевики использовали беспилотный летательный аппарат.

Возле Новолуганского и Марьинки противник использовал автоматические станковые гранатометы и минометы 120 мм калибра.

Также обстрел велся в окрестностях Красногоровки и Травневого из автоматических станковых гранатометов.