Прикордонники біля населеного пункту Винторівка в Сумській області під час патрулювання російсько-українського кордону 29 вересня виявили 16 контейнерів з червоною ікрою.

Про це повідомили в прес-центрі Державної прикордонної служби України.

Попередньо встановлено, що цей товар незаконно ввезли в Україну з території Росії. Згідно з інформацією на етикетках, делікатеси вагою 176 кг приїхали з російського міста Южно-Сахалінськ.

Зараз червону ікру відправили в місцевий прикордонний підрозділ. Товар збираються передати працівникам податкової служби.

Людей, які відповідали за переміщення товару, ще шукають. Їх може чекати штраф за незаконне переміщення товарів через державний кордон.

Нагадаємо, раніше співробітники оперативних підрозділів Чернівецького загону спільно з молдовськими правоохоронцями затримали повітряних контрабандистів, які порушували повітряний простір трьох країн заради тютюнової контрабанди.

Зловмисниками виявилися двоє українців і громадянин Білорусі.