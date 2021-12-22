На Закарпатті незаконно вирубали лісу на понад 5 млн грн

У Закарпатській області незаконно вирубали лісу завдавши збитків на 5 млн грн. Правоохоронці вже повідомили про підозри правопорушникам.

За даними правоохоронців, організував нелегальну схему вже колишній 61-річний лісничий за допомогою двох спільників.

Їхню протиправну діяльність викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області спільно зі слідчими ТУ ДБР.

— Колишній лісничий, водночас будучи працівником органу – державної лісової охорони, залучив до схеми помічника та майстра лісу з метою здійснення незаконних порубок лісу без належних на те документів та всупереч плану проведення санітарних рубок. Деревину реалізовували третім особам в обхід встановлених норм. Сума збитків, нанесених державі, становить понад 5,3 млн грн, – йдеться у повідомленні.

Щоб приховати злочин порушники склали документи про належне проведення санітарних порубок на окремій ділянці.

Колишньому лісничому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 – ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, вчинений групою осіб) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Його помічнику оголошеного підозру за ч. 2 ст. 28 – ч. 3 ст. 365, а майстру лісу – за ч. 2 ст. 367 КК України.

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У вересні Державне бюро розслідувань викрило незаконну вирубку лісів на території заповідного фонду на Буковині. Через недбалість працівника лісгоспу держава зазнала збитків на 3,3 млн грн.