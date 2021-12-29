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Факти / Відео / Україна / Суспільство

В Україні через ріст цін на енергоресурси можуть здорожчати продукти

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

В Україні через підвищення цін на електрику та газ можуть суттєво здорожчати молоко, м’ясо птиці та кондитерські вироби. А оскільки грошей у людей немає — виробництво цих продуктів може і зупинитися. Про це йдеться у сюжеті Фактів ICTV.

Лише російський газ за рік подорожчав для підприємств майже удесятеро, а електроенергія – у два з половиною рази.

До того ж вдвічі подорожчали пакувальні матеріали.

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Підприємства, що виробляють молоко, м’ясо птиці та кондитерські вироби досить часто працюють у збиток.

Якщо ціни підвищити — продукцію просто не купуватимуть. Відтак просять підтримки держави. Раніше з аналогічним зверненням виступили виробники хліба, – йдеться у сюжеті.

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