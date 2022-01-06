У 2022 році в Україні зросте прожитковий мінімум, тому збільшиться і розмір виплат на дітей.

Для дітей віком до шести років із 1 січня прожитковий мінімум становить 2 100 грн, з 1 липня він зросте до 2 201 грн, з 1 грудня — до 2 272 грн. Водночас для дітей віком від 6 до 18 років з 1 січня це буде 2 618 грн, з 1 липня — 2 744 грн, з 1 грудня — 2 833 грн.

Але зростуть не всі виплати, оскільки серед них є й фіксовані. Вони не змінюються, навіть якщо зростає прожитковий мінімум. До такої категорії належать виплати багатодітним-2022 в Україні.

Як зміняться виплати на дитину-2022 в Україні – читайте у нашому матеріалі.

Виплати багатодітним

Виплати багатодітним-2022 в Україні призначатимуть за таким же принципом, що і в попередні роки. Уряд виплачуватиме батькам на кожну третю і наступну дитину щомісяця 1 700 грн.

Виплати багатодітна родина отримуватиме, доки дитині не виповниться шість років.

Щоб оформити допомогу на дитину, мамі або татові треба звернутися у найближче відділення соціального захисту населення і написати заяву на отримання грошей.

З собою також потрібно мати оригінал та копію посвідчення багатодітної сім’ї, без якого оформити допомогу буде неможливо, та свідоцтва про народження дітей.

Читайте Прожитковий мінімум в Україні у 2022 році змінюватиметься тричі

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Виплати на дитину-2022, над якою встановлено опіку чи піклування, надаються у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму (для дітей з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму).

Тому для дітей віком до шести років розмір допомоги становитиме з 1 січня 5 250 грн, з 1 липня – 5 502 грн і з 1 грудня – 5 680 грн.

Оскільки розмір прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років вищий, то для них допомога з 1 січня становитиме 6 545 грн, з 1 липня – 6 860 грн і з 1 грудня – 7 082 грн.

Для дітей з інвалідністю:

віком до 6 років: з 1 січня – 7 350 грн, з 1 липня – 7 703 грн, з 1 грудня – 7 952 грн;

віком від 6 до 18 років років: з 1 січня – 9 163 грн, з 1 липня – 9 604 грн, з 1 грудня – 9 915 грн.

Виплати на дітей-сиріт

Розмір виплат на дітей-сиріт в Україні становить 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, для дітей з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Тому сума соціальної допомоги у 2022 році буде:

для дітей віком до 6 років: з 1 січня – 5 250 грн, з 1 липня – 5 502 грн і з 1 грудня – 5 680 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 6 545 грн, з 1 липня – 6 860 грн і з 1 грудня – 7 082 грн.

Сума виплат для дітей з інвалідністю віком до шести років з 1 січня становитиме 7 350 грн, з 1 липня – 7 703 грн, з 1 грудня – 7 952 грн.

Розмір допомоги для дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років років з 1 січня буде 9 163 грн, з 1 липня – 9 604 грн, з 1 грудня – 9 915 грн.

Виплати матерям-одиначкам

Розмір виплат на дитину-2022 для матерів-одиначок встановлюватимуть індивідуально. Він дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім’ї для кожного її члена.

Допомога при народженні дитини

Розмір виплат на дитину-2022 в Україні при народженні дитини становитиме 41 280 грн. Першу частину допомоги виплатять відразу, вона становить 10 320 грн.

Решту суми батьки отримуватимуть протягом наступних 36 місяців рівними частинами – 860 грн на місяць.