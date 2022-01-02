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Прожитковий мінімум в Україні у 2022 році змінюватиметься тричі

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Прожитковий мінімум в Україні у 2022 році змінюватиметься тричі

2 грудня Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2022 рік. Згідно з документом, наступного року очікується зростання прожиткового мінімуму в Україні.

Так, прожитковий мінімум-2022 на одну особу з розрахунку на місяць з 1 січня становитиме 2 393 грн, з 1 липня – 2 508 грн, з 1 грудня – 2 589 грн.

Для основних соціальних і демографічних груп населення встановлені такі цифри:

  • дітей віком до 6 років: з 1 січня — 2 100 грн, з 1 липня — 2 201 грн, з 1 грудня — 2 272 грн;
  • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня — 2 618 грн, з 1 липня — 2 744 грн, з 1 грудня — 2 833 грн;
  • працездатних осіб: з 1 січня — 2 481 грн, з 1 липня — 2 600 грн, з 1 грудня — 2684 грн;
  • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 1 934 грн, з 1 липня — 2 027 грн, з 1 грудня — 2 093 грн.

Прожитковий мінімум

З 1 грудня прожитковий мінімум в Україні вже зріс. У зв’язку з цим підвищився розмір низки соцвиплат, серед яких мінімальна зарплата, допомога з безробіття, виплата аліментів, індексація пенсій, допомога одиноким матерям і допомога на дітей.

Як змінився розмір соцвиплат в Україні у звязку зі зростанням прожиткового мінімуму – читайте у нашому матеріалі.

Фото: Depositphotos

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