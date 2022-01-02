У 2022 році в Україні тричі змінюватиметься прожитковий мінімум. Це передбачено у державному бюджеті на наступний рік.

Відповідно у 2022 році зміниться розмір низки соціальних виплат, які прив’язані до прожиткового мінімуму. Передусім це стосується допомоги на дітей.

Як зміниться розмір соцвиплат у 2022 році, мінімальна зарплата, пенсії – читайте у матеріалі.

Соцвиплати на дітей

Прожитковий мінімум на дітей у 2022 році

Згідно з бюджетом на наступний рік, прожитковий мінімум становитиме для:

дітей віком до 6 років: з 1 січня — 2 100 грн, з 1 липня — 2 201 грн, з 1 грудня — 2 272 грн;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня — 2 618 грн, з 1 липня — 2 744 грн, з 1 грудня — 2 833 грн.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається на рік. Вона виплачується щомісяця до моменту досягнення дитиною 18-річного віку включно.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Для дітей з інвалідністю вона становить 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Відповідно для дітей віком до 6 років розмір допомоги становитиме з 1 січня 5 250 грн, з 1 липня – 5 502 грн і з 1 грудня – 5 680 грн.

Оскільки розмір прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років вищий, то для них допомога з 1 січня становитиме 6 545 грн, з 1 липня – 6 860 грн і з 1 грудня – 7 082 грн.

Виплати на дітей-сиріт

Відповідно до законодавства, розмір виплат на дітей-сиріт становить 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, для дітей з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Тому сума соціальної допомоги у 2022 році буде така ж, як і розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Виплати матерям-одиначкам

Допомога матерям-одиначкам з липня 2020 року розраховується за новими правилами, з якими можна ознайомитися за посиланням.

Розмір виплат дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім’ї для кожного її члена.

Аліменти 2022: як зміниться розмір виплат

В Україні є кілька розмірів аліментів. Їх призначають залежно від доходів батьків та прожиткового мінімуму.

Гарантований мінімальний розмір аліментів на одну дитину, який сплачує батько чи матір у разі, якщо у них низькі доходи, становить не менше ніж 50% від прожиткового мінімуму для дитини, відповідного до її віку.

Для дітей віком до 6 років з 1 січня він становитиме 1 050 грн, з 1 липня – 1 100 грн, з 1 грудня – 1 136 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років розмір буде вищий. З 1 січня – 1 309 грн, з 1 липня – 1 372 грн, з 1 грудня – 1 416 грн.

Рекомендований розмір аліментів на одну дитину дорівнює прожитковому мінімуму для дитини відповідного віку, який встановлює суд у разі достатності доходу платника аліментів.

Максимальний розмір аліментів – це 10 прожиткових мінімумів. Тому на дитину до 6 років 1 січня це буде 21 тис. грн, з 1 липня – 22 010 грн, з 1 грудня – 22 720 грн.

Для дітей віком від 6 до 18 років максимальний розмір аліментів з 1 січня буде на рівні 26 180 грн, з 1 липня – 27 440 грн, з 1 грудня – 28 330 грн.

Виплати вагітним жінкам і розмір декретних виплат

Декретні виплати передбачені для кожної вагітної жінки в Україні. Їхній термін залежить від кількості дітей, що виношує жінка:

126 днів (70 днів до і 56 днів після пологів) — якщо жінка виношує одну дитину;

140 днів (по 70 днів до і після пологів) — якщо жінка виношує двох дітей.

Розмір декретних виплат становить 100% від середньої зарплати за місцем роботи. Розраховують скільки жінка заробила за останні 12 місяців, та ділять на кількість відпрацьованих днів. Саме це і буде платою за один день декретної відпустки.

Жінки, які не працюють, також можуть звертатися за декретними виплатами. У такому випадку вони можуть отримати мінімум 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 січня такі виплати становитимуть 620 грн, з 1 липня – 650 грн, з 1 грудня – 671 грн.

Виплати при народженні дитини

Розмір виплат при народженні дитини становить 41 280 грн. Першу частину допомоги виплачують відразу, вона становить 10 320 грн. Решту суми батьки отримують протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 грн на місяць).

Допомога при народженні дитини у 2022 році може збільшитися до 50 тис. грн, якщо Верховна Рада ухвалить відповідний закон.

Пакунок малюка

Пакунок малюка батьки можуть отримати грошима або в натуральній формі. У грошовій формі він становить не менше трьох прожиткових мінімумів для дитини до 6 років. Тому батьки зможуть отримати:

з 1 січня — 6 300 грн;

з 1 липня — 6 603 грн;

з 1 грудня — 6 816 грн.

Але ці гроші потрібно витратити протягом року на певні групи дитячих товарів у магазинах, які є учасниками проекту Монетизація одноразової натуральної допомоги.

Соцвиплати на дорослих

Прожитковий мінімум на 2022 рік

Прожитковий мінімум-2022 на одну особу з розрахунку на місяць з 1 січня становитиме 2 393 грн, з 1 липня – 2 508 грн, з 1 грудня – 2 589 грн.

Для працездатних осіб він буде дещо іншим: з 1 січня — 2 481 грн, з 1 липня — 2 600 грн, з 1 грудня — 2 684 грн.

Мінімальна зарплата

Заробітна плата в Україні з 1 січня становитиме 6 500 грн. Водночас вже восени 2022 року очікується її підвищення на 200 грн.

Тому з 1 жовтня розмір мінімальної заробітної плати-2022 в Україні становитиме 6 700 грн.

Мінімальна пенсія

З 1 січня 2022 року відбудеться перше підвищення мінімальної пенсії-2022 в Україні. Її розмір зросте до 1 934 грн.

Наступного разу мінімальна пенсія-2022 в Україні зросте з 1 липня. Тоді її підвищать до 2 027 грн, а з 1 грудня – до 2 093 грн.