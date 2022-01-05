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Проігнорували попередження про негоду: у Карпатах заблукали туристи

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Проігнорували попередження про негоду: у Карпатах заблукали туристи

4 січня в районі гори Петрос Рахівського району, що на Закарпатті, заблукали четверо туристів. Про складні погодні умови їх ще під час реєстрації попереджали рятувальники

Троє чоловіків і жінка, усі з Одеси, попри застереження рятувальників щодо поганих погодних умов, пішли у гори.

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Туристи піднялися на Петрос, але коли спускалися вниз, то через погану видимість і сильні опади втратили орієнтир та заблукали.

На пошук одеситів вийшли рятувальники гірських пошуково-рятувальних відділень с. Лазещина, м. Рахів і с. Кваси, адже туристи не могли розпалити багаття, й існувала небезпека, що вони замерзнуть у горах.

Чоловіки надали рятувальникам свої координати, завдяки яким їх близько опівночі й відшукали в районі полонини Скапеска.

заблукали в горах ДСНС

заблукали в горах ДСНС

заблукали в горах ДСНС

Раніше повідомлялося, що 5 жовтня під час сходження на гору Хом’як загубився 12-річний підліток. Він відстав від батьків.

Джерело: ДСНС

Фото: Pixabay, ДСНС

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