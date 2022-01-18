У вівторок, 18 січня, в Міжнародному аеропорту Київ (Жуляни) через негоду не змогли приземлитися низка літаків. Через це їх відправили до Львова.
Про це поінформували в пресслужбі Міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького.
Так, сьогодні вранці в Києві йшов сніг та спостерігалися сильні пориви вітру. А тому львівський аеропорт став запасним для прийому літаків.
– Через негоду у столиці сьогодні львівський аеропорт став запасним для київського аеропорту Жуляни, – зазначається в повідомленні.
Так, аеропорт Львова додатково прийняв п’ять рейсів після того, як літаки не змогли приземлитися в аеропорту Київ:
• WZZ6270 з Вроцлава (Польща);
• WZZ1567 з Варшави (Польща);
• WZZ6232 з Пардубиці (Чехія);
• WZZ6278 з Вільнюса (Литва);
• WZZ6044 з Рима (Італія).
Після того, як пасажири прибули до Львова, їх пересадили в автобуси та відправили до Києва.
Судячи з інформації на сайті аеропорту Київ, були скасовані (перенаправлені до Львова) саме ранкові рейси, коли в столиці спостерігалися несприятливі погодні умови.
Варто зазначити, що напередодні синоптики попереджали про сильні пориви вітру та сніг в столиці. Зазначалося, що пориви можуть досягати 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
У зв’язку з цим жителям Києва рекомендували: зачиняти вікна; не підходити близько до рекламних щитів, дерев та ліній електропередачі; уникати великих дерев тощо.
Джерело: Міжнародний аеропорт Львів, Міжнародний аеропорт Київ