У вівторок, 18 січня, в Міжнародному аеропорту Київ (Жуляни) через негоду не змогли приземлитися низка літаків. Через це їх відправили до Львова.

Про це поінформували в пресслужбі Міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького.

Так, сьогодні вранці в Києві йшов сніг та спостерігалися сильні пориви вітру. А тому львівський аеропорт став запасним для прийому літаків.

– Через негоду у столиці сьогодні львівський аеропорт став запасним для київського аеропорту Жуляни, – зазначається в повідомленні.

Так, аеропорт Львова додатково прийняв п’ять рейсів після того, як літаки не змогли приземлитися в аеропорту Київ:

• WZZ6270 з Вроцлава (Польща);

• WZZ1567 з Варшави (Польща);

• WZZ6232 з Пардубиці (Чехія);

• WZZ6278 з Вільнюса (Литва);

• WZZ6044 з Рима (Італія).

Після того, як пасажири прибули до Львова, їх пересадили в автобуси та відправили до Києва.

В аеропорту Київ через негоду не змогли сісти літаки: їх відправили до Львова / 5 фотографий

Судячи з інформації на сайті аеропорту Київ, були скасовані (перенаправлені до Львова) саме ранкові рейси, коли в столиці спостерігалися несприятливі погодні умови.

Варто зазначити, що напередодні синоптики попереджали про сильні пориви вітру та сніг в столиці. Зазначалося, що пориви можуть досягати 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У зв’язку з цим жителям Києва рекомендували: зачиняти вікна; не підходити близько до рекламних щитів, дерев та ліній електропередачі; уникати великих дерев тощо.

Джерело: Міжнародний аеропорт Львів, Міжнародний аеропорт Київ

Фото: Міжнародний аеропорт Львів