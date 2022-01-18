Во вторник, 18 января, в Международном аэропорту Киев (Жуляны) из-за непогоды не смогли приземлиться ряд самолетов. Поэтому их отправили во Львов.

Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Львов имени Данила Галицкого.

Так, сегодня утром в Киеве шел снег и наблюдались сильные порывы ветра. Поэтому львовский аэропорт стал запасным для приема самолетов.

– Из-за непогоды в столице сегодня львовский аэропорт стал запасным для киевского аэропорта Жуляны, — отмечается в сообщении.

Так, аэропорт Львова дополнительно принял пять рейсов после того, как самолеты не смогли приземлиться в аэропорту Киев:

• WZZ6270 из Вроцлава (Польша);

• WZZ1567 из Варшавы (Польша);

• WZZ6232 из Пардубице (Чехия);

• WZZ6278 из Вильнюса (Литва);

• WZZ6044 из Рима (Италия).

После того как пассажиры прибыли во Львов, их пересадили в автобусы и отправили в Киев.

В аэропорту Киев из-за непогоды не смогли сесть самолеты: их отправили во Львов / 5 фотографий

Судя по информации на сайте аэропорта Киев, были отменені (перенаправлены во Львов) именно утренние рейсы, когда в столице наблюдались неблагоприятные погодные условия.

Следует отметить, что накануне синоптики предупреждали о сильных порывах ветра и снеге в столице. Отмечалось, что порывы могут достигать 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В связи с этим жителям Киева рекомендовали: закрывать окна; не подходить близко к рекламным щитам, деревьям и линиям электропередачи; избегать больших деревьев и т.д.

Источник: Международный аэропорт Львов, Международный аэропорт Киев

Фото: Международный аэропорт Львов