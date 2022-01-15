Служба безпеки України разом зі Держспецзв’язку та Кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади, що сталася в ніч з 13 на 14 січня 2022 року.

Загалом було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, десять з яких зазнали несанкціонованого втручання.

В СБУ наголосили, що контент сайтів при цьому змінено не було, а витоку персональних даних не відбулося.

— Наші фахівці разом з адміністраторами міністерств і відомств відновили роботу більшості веб-ресурсів. Також за ініціативи СБУ було відключено низку критичних державних ресурсів, зокрема портал державних послуг Дія, до локалізації технічної проблеми та для недопущення поширення атаки. Мобільний застосунок Дія працював і працює у штатному режимі, – йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що повідомлення про експлуатацію хакерами конкретної вразливості системи керування контентом, що протягом дня з’являлося в медіа, було лише однією з версій, що опрацьовувалась.

— Наприкінці дня, ми можемо з великою ймовірністю стверджувати, що серед інших мала місце так звана supply chain attack, тобто атака через ланцюжок поставок. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування веб-ресурсів, постраждалих внаслідок атаки, – додали в СБУ.

Для співробітників служби безпеки було важливим встановити метод реалізації атаки, зібрати цифрові докази, а також у стислі строки відновити працездатність веб-ресурсів.

— Наразі можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ, – наголосили в СБУ.

Упродовж вихідних фахівці продовжать роботи із розслідування для встановлення його замовників і подальшої офіційної атрибуції.

У ніч на 14 січня близько 70 сайтів державних органів вразила хакерська атака. Станом на ранок не працювали офіційні сайти Міносвіти, МЗС, МВС, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, АМКУ (та його міжобласних територіальних відділень), Держслужби з надзвичайних ситуацій, Кабміну та портал Дія.