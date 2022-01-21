Кібернавчання планують провести в Україні через кілька місяців

На тлі недавньої атаки хакерів на ряд сайтів держструктур України в країні планують провести навчання з кібербезпеки.

Таку заяву зробили під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова 20 січня.

Як уточнюється, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив на важливості посилення координації дії суб’єктів, які займаються забезпеченням кібербезпеки країни та звернув увагу на те, що кіберзахист базових держреєстрів необхідно посилити.

– Потрібно використовувати можливості НКЦК та щотижня на його базі проводити наради постійно діючої робочої групи, створеної зі спеціалістів та експертів, з розгляду невідкладних питань протидії кіберзагрозам, а орієнтовно через 2-3 місяці – забезпечити проведення спільних практичних кіберучень, – сказано у заяві.

Раніше в ніч з 13 на 14 січня на українські урядові сайти здійснили атаку хакерів.

Держспецзв’язку вдалося з’ясувати, що зазначена Microsoft програма для знищення даних з високою ймовірністю є складовою цієї кібератаки.