Сьогодні, 1 лютого, розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини в Україну. Про це заявив голова Оператора ГТС Сергій Макогон.

За його словами, раніше система ГТС могла працювати тільки у напрямку з України до Угорщини.

– Завдяки проведеним технічним заходам була створена можливість транспортування газу в обох напрямках, – зазначив він.

Зазначимо, що постачання газу з Угорщини стало другим після Словаччини гарантованим маршрутом.

За словами Сергія Макогона, відкриття даного напрямку створило можливість для трейдерів постачати в Україну скраплений газ LNG з термінала у Хорватії.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду в парламенті анонсував транспортування газу з Угорщини. Проте і зазначив, що Україна має достатній запас ресурсів, щоби пройти цей опалювальний сезон без проблем. За його словами, наразі атомні електростанції працюють на повну потужність. Крім того, Україна збільшила видобуток власного вугілля.

Прем’єр також запевнив, що енергетична система України працює стабільно, всі споживачі забезпечені електроенергією.