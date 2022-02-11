Чи варто купувати тури в Туреччину влітку 2022

Питання планування літньої відпустки для багатьох актуальне взимку. І це розумно: вже зараз відкривається раннє бронювання на популярні курорти.

Враховуючи складнощі минулого року, ситуацію з пандемією, багатьох турбує питання: чи варто купувати тури в Туреччину в 2022 році? Розберемося в цьому більш детально.

Що змінилося

Минулий рік ознаменувався спалахами пандемії. Однак турецькі курорти гостинно приймали туристів з різних країн світу, в тому числі з України.

Цього року причин для закриття кордонів поки немає. Захворюваність знизилася, на думку медиків — завдяки вакцинації.

Цього року Туреччина планує як і раніше приймати гостей під час літньої відпустки.

Для в’їзду в країну необхідно:

наявність негативного ПЛР тесту , зробленого не пізніше, ніж за 72 години до вильоту;

, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до вильоту; замість нього можна використовувати сертифікат про вакцинацію , завершену за 14 днів до дати вильоту;

, завершену за 14 днів до дати вильоту; також дійсна довідка про одужання після COVID-19 , видана протягом півроку;

, видана протягом півроку; медичне страхування, яке, в тому числі, покриває лікування від вірусу.

Правила для перебування залишилися незмінними: носіння маски в громадських місцях, антисептики для рук, дотримання дистанції.

На пляжах лежаків стало менше, столи в кафе і ресторанах розташовані на безпечній відстані один від одного.

Прибирання в номерах проводиться за допомогою дезінфікуючих і антисептичних засобів. Тому за свою безпеку можна не хвилюватися.

З урахуванням зниження потоку туристів, в минулому році власники прийняли рішення понизити ціни з метою залучити більше відпочиваючих.

Пам’ятаємо, що саме проживання становить більшу частину вартості туру в Туреччину. Тому серед позитивних новин, як і раніше – низькі ціни.

Попередній підсумок

Як бачимо, особливих змін не відбулося. Зберігається можливість відпочити за доступними цінами на кращих курортах в престижних готелях.

Як і раніше дотримуються карантинні заходи на всіх етапах: від оформлення документів на виїзд, до носіння маски. Тому покупку туру в Туреччину на новий сезон в 2022 році можна вважати повністю виправданою.

Економічні рішення для відпочинку в Туреччині

Привабливі ціни нітрохи не зменшують бажання заощадити ще більше. Тому туристи використовують всі можливості для цього.

Замовляють раннє бронювання зі знижками до 40%.

Шукають гарячі тури з максимальними знижками до 70%.

Знаходять нові готелі, які пропонують привабливі умови для комфортного відпочинку.

Але найвигідніші пропозиції для відпочинку в Туреччині отримують клієнти туристичної компанії APL Travel.

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Планувати відпустку просто, захоплююче і дуже вигідно!