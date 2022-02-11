Чи варто купувати тури в Туреччину влітку 2022

Питання планування літньої відпустки для багатьох актуальне взимку. І це розумно: вже зараз відкривається раннє бронювання на популярні курорти.
Враховуючи складнощі минулого року, ситуацію з пандемією, багатьох турбує питання: чи варто купувати тури в Туреччину в 2022 році? Розберемося в цьому більш детально.
Що змінилося
Минулий рік ознаменувався спалахами пандемії. Однак турецькі курорти гостинно приймали туристів з різних країн світу, в тому числі з України.
Цього року причин для закриття кордонів поки немає. Захворюваність знизилася, на думку медиків — завдяки вакцинації.
Цього року Туреччина планує як і раніше приймати гостей під час літньої відпустки.
Для в’їзду в країну необхідно:
- наявність негативного ПЛР тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до вильоту;
- замість нього можна використовувати сертифікат про вакцинацію, завершену за 14 днів до дати вильоту;
- також дійсна довідка про одужання після COVID-19, видана протягом півроку;
- медичне страхування, яке, в тому числі, покриває лікування від вірусу.
Правила для перебування залишилися незмінними: носіння маски в громадських місцях, антисептики для рук, дотримання дистанції.
На пляжах лежаків стало менше, столи в кафе і ресторанах розташовані на безпечній відстані один від одного.
Прибирання в номерах проводиться за допомогою дезінфікуючих і антисептичних засобів. Тому за свою безпеку можна не хвилюватися.
З урахуванням зниження потоку туристів, в минулому році власники прийняли рішення понизити ціни з метою залучити більше відпочиваючих.
Пам’ятаємо, що саме проживання становить більшу частину вартості туру в Туреччину. Тому серед позитивних новин, як і раніше – низькі ціни.
Попередній підсумок
Як бачимо, особливих змін не відбулося. Зберігається можливість відпочити за доступними цінами на кращих курортах в престижних готелях.
Як і раніше дотримуються карантинні заходи на всіх етапах: від оформлення документів на виїзд, до носіння маски. Тому покупку туру в Туреччину на новий сезон в 2022 році можна вважати повністю виправданою.
Економічні рішення для відпочинку в Туреччині
Привабливі ціни нітрохи не зменшують бажання заощадити ще більше. Тому туристи використовують всі можливості для цього.
- Замовляють раннє бронювання зі знижками до 40%.
- Шукають гарячі тури з максимальними знижками до 70%.
- Знаходять нові готелі, які пропонують привабливі умови для комфортного відпочинку.
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Планувати відпустку просто, захоплююче і дуже вигідно!