Зимова Туреччина: чим Паландокен манить туристів і ціни відпочинку

Попри те, що Туреччина – традиційно літній напрямок, узимку там також є що робити. Особливо любителям лиж та сноуборду. Гірськолижний курорт Паландокен тому приклад – широкі траси, мало людей та привабливі ціни. Все це вабить туристів із усього світу.

Нині і з України буде зручно туди дістатися, бо вже вихідними відправиться перший чартер. Сам курорт підходить для всіх категорій лижників. Сезон катання триває від листопада по квітень.

Понад 20 гірськолижних трас завдовжки майже 50 кілометрів,, 12 підйомників, здатних підняти 6 тис. людей щогодини. Паландокен – рай для лижників та сноубордистів.

Саме в Паландокені тренується збірна Туреччини з гірськолижного спорту. Спуски будь-якого рівня. Є і чорні траси, і для новачків. Година занять із інструктором – 800 грн.

Усі траси захищені огорожами від лавин. Безпека тут на першому місці. Лижний патруль усюди. Ісмаїль понад 20 років рятує відпочивальників. Щодня о восьмій ранку разом із колегами перевіряє справність підйомників і стан трас.

– Усі професіонали з міжнародною сертифікацією. Обов’язково альпіністи. Окрім перевірки трас, наше завдання – надати допомогу та доставити до швидкої постраждалого, – сказав він.

Медики чергують постійно. Кажуть, найчастіше звертаються з подряпинами та ламають кінцівки.

– Звісно, іноді без складних операцій не обійтися. Тож, якщо є така потреба, то стабілізувавши стан, постраждалого швидко доставимо до шпиталю. Він за кілька кілометрів звідси, – говорять вони.

Інфраструктура курортів бездоганна. Ресторани, прокат спорядження. Усю лижну амуніцію підганяють під зріст та вагу відпочивальників.

Абонемент на катання разом зі спорядженням та одягом для дорослого – 300 грн, скіпас – 125 грн. Щосезону курорт відвідує понад 3 млн людей. Добиратися зручно, аеропорт за 15 кілометрів.

До того ж, цими вихідними з України вирушить перший чартер. Сезон катань у Паландокені з листопада по квітень. Тож, у любителів зимового відпочинку ще є час підкорити турецькі схили.

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