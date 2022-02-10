Ще у січні Велика Британія передала Україні протитанкові комплекси NLAW. Це розробка шведського концерну Saab (Saab Bofors Dynamics). Такі ПТРК стоять на озброєнні у десяти країнах світу.

NLAW є найкращим протитанковим засобом для піхоти в умовах складної місцевості, зазначає виробник.

Що таке NLAW?

Цей протиракетний комплекс важить 12,5 кілограмів та здатний вражати броньовані цілі на відстані від 20 до 800 метрів.

Сам виробник Saab Bofors Dynamics називає ПТРК NLAW “вбивцею танків”.

У компанії зазначають, що для підготовки до використання переносної системи потрібно п’ять секунд.

NLAW може атакувати практично з будь-якої позиції: з високої будівлі, за деревом чи у канаві. Постріл можна зробити під кутом 45° зсередини будівлі, з підвалу тощо. Це означає, що за допомогою NLAW можна відмінно вести вогонь в обмеженому просторі.

Принцип роботи NLAW

У NLAW немає лазерного далекоміра чи схожої системи для наведення. Оператор має навести приціл на танк та протягом 3-5 секунд супроводжувати ціль. Комп’ютер пускової системи вираховує траєкторію, дальність та кутову швидкість – після чого можна робити пуск.

Функції NLAW

Функція OTA NLAW ефективна на відстані всього лише 20 м, що робить її ідеальною для ближнього бою. Система також надзвичайно ефективна, коли оператор може бачити лише крихітну частину цілі.

У режимі DA NLAW можна використовувати проти легких цілей, таких як вантажівки, автобуси, автомобілі та гелікоптери.

Нагадаємо, що на Чернігівщині українські військові навчального центру Десна вже провели навчання із застосуванням ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW.

Джерело: SAAB

Фото: ЗСУ