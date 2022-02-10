Еще в январе Великобритания передала Украине противотанковые комплексы NLAW. Это технология шведского концерна Saab (Saab Bofors Dynamics). Такие ПТРК стоят на вооружении в 10 странах мира.

NLAW является самым лучшим противотанковым средством для пехоты в условиях сложной местности, отмечает производитель.

Что такое NLAW?

Этот противоракетный комплекс весит 12,5 килограмма и способен поражать бронированные цели на расстоянии от 20 до 800 метров.

Сам производитель Saab Bofors Dynamics называет ПТРК NLAW “убийцей танков”.

В компании отмечают, что для подготовки к использованию переносной системы требуется пять секунд.

NLAW может атаковать практически из любой позиции: с высокого здания, за деревом или в канаве. Выстрел можно произвести под углом 45° изнутри здания, из подвала и тому подобное. Это означает, что с помочью NLAW можно отлично вести огонь в ограниченном пространстве.

Принцип работы NLAW

У NLAW нет лазерного дальномера или подобной системы для наведения. Оператор должен привести прицел на танк и в течение 3-5 секунд сопровождать цель. Компьютер пусковой системы рассчитает траекторию, дальность и угловую скорость – после чего можно производить пуск.

Функции NLAW

Функция OTA NLAW эффективна на расстоянии всего 20 м, что делает ее идеальной для ближнего боя. Система также чрезвычайно эффективна, когда оператор может видеть только крошечную часть цели.

В режиме DA NLAW можно использовать против легких целей, таких как грузовики, автобусы, автомобили и вертолеты.

Напомним, что в Черниговской области украинские военные учебного центра Десна уже провели обучение с применением ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW.

Источник: SAAB

Фото: ВСУ