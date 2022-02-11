Білий дім закликав американців покинути Україну протягом 48 годин

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван попередив американців, які перебувають в Україні, щоб вони виїхали з країни протягом одного-двох днів. Він пояснив, що це рішення обумовлене загрозою масштабного вторгнення Росії в Україну.

– Ми продовжуємо скорочувати кількість наших співробітників у посольстві в Києві. Ми закликаємо всіх американських громадян, які залишилися в Україні, негайно виїхати, – заявив він на брифінгу у Білому домі.

Салліван наголосив, що всі американці, які залишилися на території України, мають поїхати з країни якнайшвидше.

Радник США з національної безпеки зазначив, що Вашингтон не надсилатиме військових в Україну для евакуації своїх громадян.

– Якщо ви залишаєтеся, то ризикуєте. У вас не залишиться гарантій того, що ви матимете іншу можливість виїхати. Перспективи військової евакуації у разі вторгнення Росії немає, – переконаний Салліван.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Америка не має намір відправляти військових для евакуації своїх громадян в Україні у разі вторгнення Росії.

Прессекретар Міністерства оборони США Джон Кірбі зазначив, що американські військові, яких перекидають в Європу, за необхідності можуть допомогти евакуювати громадян, не з’являючись на території України.